La Banda del furgone bianco colpisce a Balduina: rapiti tre cani

“Aiutatemi a riportare a casa Bianca e Rocco”. Questo è il messaggio di aiuto della signora Tiziana al riguardo dei suoi due cani rapiti nella giornata di lunedì 1° luglio in via Trionfale.

Erano le 12:30 quando Bianca e Rocco, due setter inglesi, stavano rientrando a casa a bordo dell’auto (un furgone Nissan) della dog sitter (Flavia Manni) a cui erano stati affidati. La Manni mentre percorreva via Trionfale è stata fermata, all’altezza dell’incrocio con via Alfredo Durante, da un uomo alla guida di un furgone bianco. L’uomo ha iniziato a inveire con la donna accusandola di aver danneggiato la fiancata e lo specchietto del mezzo. Costretta a scendere alla donna è stato chiesto di risarcire i danni quantificabili in 500 euro. Escamotage per distrarla mentre altri due complici, un altro uomo e una donna, hanno rapito i due setter e un altro cane che si trovava nell’auto della dog sitter.

Presi i cani il trio è prontamente risalito sul furgone ed è ripartito. La donna ha subito sporto denuncia ai carabinieri identificando i rapitori in tre rom e fornendo ulteriori dettagli sul loro aspetto. “I cani sono sterilizzati, dotati di medaglietta con numero di telefono. Grazie per il supporto sui social che mi state dando ma per favore chiunque ne abbia notizie mi contatti. Aiutatemi a riportarli a casa” – commenta a RomaToday la proprietaria dei due setter che ha promesso una lauta ricompensa a chi l’aiuterà a riabbracciare Bianca e Rocco.

La dinamica e il mezzo utilizzato per la rapina è riconducibile alla psicosi generata dalla "Banda del furgone bianco". Al contrario del passato però, in questo caso la denuncia c'è ed è stata fatta alla stazione dei carabinieri Roma-Medaglie d'Oro.