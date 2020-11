Balduina si risveglia all'asciutto, residenti adirati: "Case, negozi e studi senza acqua"

Risveglio all’asciutto per il quartiere Balduina. Un guasto improvviso ha lasciato la via principale e le strade limitrofe senza acqua: “Da ore senza preavviso né previsione di durata, un'interruzione idrica (Acea) in piazza della Balduina e adiacenze interessa centinaia di abitazioni private, studi professionali ed esercizi commerciali” - segnalano adirati i residenti. Il tam tam tra vicini è iniziato all’alba: rubinetti a secco, doccia impossibile, il timore per bar e parrucchieri di non poter aprire.

La corsa al numero di segnalazione guasti di Acea che ammette la sospensione e invita a pazientare per il tempo necessario alla riparazione: “A causa di un guasto si stanno verificando mancanze di acqua via della Balduina e dintorni. Stiamo lavorando per ripristinare il servizio. Ci scusiamo per il disagio” - il messaggio del disco per chi digiti il CAP della Balduina 00146.

“Il numero verde di Acea conferma il fatto ma nega qualunque spiegazione e stima dell'interruzione. Le squadre al lavoro ieri, che in serata hanno chiuso il servizio per motivi assolutamente non specificati pur a richiesta pressante dei residenti, lo hanno ripreso solo stamattina” - dicono dal quartiere residenziale del Municipio XIV. A piazza della Balduina e dintorni in molti sono sul piede di guerra. Notte a secco e risveglio all’asciutto. Prima delle 10 il ripristino del servizio.