Transennata da tre mesi per un costone pericolante. Ecco quando riapre la strada di Balduina

Tre mesi. Tanti ne sono passati dal transennamento di via Nevio, la traversa che dal cuore della Balduina porta direttamente su via Trionfale. Era la fine di aprile quando a causa del crollo di parte del costone laterale la strada è stata in parte chiusa nel tratto compreso tra via Trionfale e piazza Ennio causando enormi disagi alla viabilità del quartiere. Il senso unico alternato ha di fatto ingolfato la viabilità della zona. Per settimane oltre le reti arancioni e i cartelli nulla si è mosso.

Il crollo del costone e la strada in parte chiusa

“Il cantiere è abbandonato ma incombe con la sua presenza e con il divieto di passaggio che tanti disagi sta causndo ai cittadini della zona” - scrive Emilio, un nostro lettore. Tempi necessari per organizzare l’intervento, fa sapere il municipio. Il costone collassato, quello della Villa Monte Mario, è infatti del privato che ha atteso l’ultimo giorno utile per comunicare la propria disponibilità ad intervenire per la messa in sicurezza del tratto evitando così l’intervento in danno da parte del XIV.

I lavori del privato su via Nevio

“Il primo transennamento di aprile è stato ampliato perché i vigili del fuoco hanno constatato che il distacco del costone era più grave del previsto. A questo punto - spiega a RomaToday Lorenzo De Santis, presidente della commissione lavori pubblici del Roma Monte Mario - il privato ha deciso di intervenire in prima persona presentando un progetto di consolidamento del muretto unitamente alla realizzazione di una recinzione che servirà per evitare il pericolo di caduta per terra e massi”.

A questi primi lavori “seguirà poi un intervento di consolidamento del torrino adiacente per i quali sono necessarie le autorizzazioni del Genio civile e della Sovrintendenza”. Ma quando riaprirà via Nevio? È quello che attende di sapere il quartiere. “Se non ci sono problemi nella seconda metà di luglio via Nevio (oggi percorribile solo in uscita ndr.) sarà completamente riaperta”.