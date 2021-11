Balduina reclama il vecchio 99, la linea che fino agli anni ‘80 portava a Termini

“Ridateci il 99”. E’ l’appello che arriva da Balduina’s: la rete associativa di cittadini e imprese, apartitica e inclusiva, concepita per rispondere alle esigenze sociali, economiche e ambientali del quartiere. Tra tutte anche il trasporto pubblico. Va in questa direzione la nuova battaglia dei residenti della Balduina che chiedono di ripristinare la vecchia linea bus 99, “una linea molto utile che fu soppressa se ricordo bene - dice a RomaToday Carlo Maria Breschi, manager di Balduina’s - sul finire degli anni ‘70, inizio anni ‘80, quando fu aperta la linea della metro A Ottaviano-Termini”.

Balduina reclama il vecchio il bus 99

Ma ancora oggi quel vecchio tracciato potrebbe essere utile alla zona. Un collegamento diretto verso Termini passando per Prati, Piazzale Flaminio e Piazza Fiume. “Una sorta di circolare nord centro che ben potrebbe collegare un quartiere che conta 45mila residenti alle stazioni metro più vicine, Cipro su tutte”. Non solo il vecchio 99. Accanto al ripristino del 99 Balduina immagina anche l’attivazione di alcuni minibus elettrici, accessibili, “che potrebbero circolare nelle vie più strette del quartiere”: collegamenti ecologici e agili per mettere in connessione anche le tre grandi scuole della zona - Chiodi, Leopardi e Ovidio - oltre che il Santa Maria della Pietà, dove ci sono gli uffici del Municipio XIV e la Asl Roma 1.

Bus elettrici e 99, così Balduina vuole rivoluzionare il trasporto pubblico

“Un’idea che potrebbe essere utile anche per disincentivare l’utilizzo dell’automobile favorendo il trasporto pubblico all’interno del quartiere e connettendo Balduina alla metro”. La proposta è stata lanciata: “Il Municipio ne è già al corrente, ma presto agiremo ufficialmente per riavere il 99 e chiedere dei minibus che si muovano tra le strade del quartiere”