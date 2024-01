Balduina, i lavori alla fognatura bloccano il traffico. La rabbia dei residenti

A Balduina, non si smuove la situazione legata al cantiere per un intervento sulla fognatura avviato nella prima metà di dicembre 2023. I lavori non sono ancora terminati e la zona degli interventi anzi si è allungata con i residenti esausti.

Cosa è successo

Intorno al 13 dicembre 2023 sono iniziati i lavori in via Duccio Galimberti. Per l’intervento, preventivato, sulla fognatura i tecnici sono dovuti scendere a diversi metri di profondità (circa 6) e stanno svolgendo il lavoro in orario diurno vista la scarsa visibilità. Il cantiere ha però costretto i cittadini a vivere una situazione di disagio - causa restringimento della carreggiata - con il traffico della zona congestionato.

Le richieste dei residenti

Diversi residenti hanno chiesto all’amministrazione municipale di intervenire con delle modifiche per agevolare il traffico veicolare. Fra queste c’era di spostare i lavori in orari notturni oppure la modifica al semaforo di via Ugo De Carolis, soluzioni però non percorribili come spiegato da Lorenzo De Santis consigliere PD del municipio XIV. Queste le sue parole a fine dicembre: “La richiesta di modificare il semaforo di Via Ugo De Carolis non è realizzabile, come intervento sul semaforo. Semmai con personale specifico. Quello che invece proveranno a fare è di restringere il cantiere il più possibile”.

Cantiere allungato, le ultime

Ad inizio gennaio 2024, Giuseppe Strazzera ed Enrica Sabri rispettivamente assessore all’urbanistica e vice-presidente del municipio XIV hanno effettuato un sopralluogo al cantiere. Le notizie per i residenti non sono positive. Infatti è emerso che la rottura delle tubature interessa anche una parte di piazza Giovenale col cantiere che sarò allungato di qualche metro.

“Purtroppo il nostro quartiere è interamente costruito su terreno argilloso, per sua natura altamente soggetto a smottamenti. Quello che possiamo fare come amministrazione (e che stiamo tentando di fare) è intervenire tempestivamente ed in maniera risolutiva mano a mano che questi problemi emergeranno” commenta l’ass. Sabri. Il numero due del municipio XIV dà poi speranza ai residenti fissando la data di termine dei lavori entro la seconda metà della settimana.