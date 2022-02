Balduina, dopo tre anni la colonnina “salvavita” resta spenta

“Uno scandalo burocratico”, così Carlo Maria Breschi portavoce dell’associazione Balduina’s definisce il mancato allaccio della colonnina “salvavita” installata quasi tre anni fa nella piazza principale del quartiere.

Balduina, la colonnina salvavita resta spenta

Si perchè da quel luglio del 2019, giorno in cui Balduina’ in collaborazione con Sicurezza Etica nell’ambito del programma di Rete di Impresa sostenuto dalla Regione Lazio, ha montato la colonnina tra l’ingresso della chiesa di San Pio X e i portici, nulla è cambiato. L’impianto “salvavita” resta spento e inutilizzabile. A nulla sono serviti reclami e diffide legali per sollecitare l’intervento del Municipio XIV e del Comune.

Il Comune non ha allacciato il defibrillatore all’elettricità

Eppure il dono di residenti, commercianti e aziende del territorio all’intera comunità della Balduina potrebbe rappresentare un presidio davvero importante. “La colonnina - spiega Balduina’s - dovrebbe essere dotata di un defibrillatore, di una cassetta di pronto soccorso, dovrebbe essere collegata al numero unico di emergenza 112 e dovrebbe avere una telecamera adibita al monitoraggio del territorio attraverso il sistema di ‘computer vision’, che traduce immagini in dati e che dovrebbe quindi osservare la raccolta dell’immondizia, il traffico, la qualità dell’aria e l’afflusso verso i negozi”. Ma il condizionale negli anni è rimasto tale: il Comune, “che l’ha presa in carica” - sottolineano i promotori dell’iniziativa, non l’ha mai allacciata all’elettricità rendendola inutilizzabile. Sottoposta al progressivo deterioramento.

Balduina reclama la colonnina salavavita

Così oggi, mentre la colonnina salvavita giace spenta e preda dei vandali, Balduina torna a reclamarla. “Nulla di fatto con la precedente amministrazione. Quella attuale non ha ancora visto, non sa o fa finta” - tuona Balduina’s. “Chiediamo scusa ai cittadini per non essere stati forse abbastanza ‘chiari e forti’ nei confronti della Pubblica amministrazione. Ce la faremo - si chiedono - a offrire un servizio alla cittadinanza già pagato dai contribuenti tramite la Regione?”