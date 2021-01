La pazza idea di Balduina, via dal Monte Mario per unirsi al Centro: "Siamo più simili"

“Per conformazione sociale, antropologica e commerciale la Balduina si sente molto vicina a Prati Trionfale”, più simile al centro che a Monte Mario. Per questo il quartiere residenziale del Municipio XIV potrebbe presto avviare l’iter per essere annesso al I, il Roma Centro.

Balduina vuole lasciare Monte Mario e unirsi al Centro

La proposta è partita da Balduina’s, l’associazione di cittadini e imprese che si propone come modello di relazioni e partecipazione, che sul tema ha lanciato un sondaggio. "Meglio con il Municipio XIV Monte Mario o con Prati Della Vittoria?" - ha chiesto dalla propria pagina Facebook.

Per staccarsi dal Quattordicesimo bisognerebbe avviare una battaglia civica e istituzionale, proprio come quella dei residenti di Torre Spaccata che di recente hanno incassato il sì del Comune per passare dal sesto al settimo municipio. Per adesso Balduina annessa al Prati-Trionfale, un tempo XVII Municipio, è solo un’idea.

Dal Municipio XIV al I: "Siamo più simili, stufi di servizi inadeguati"

“Da tempo registriamo il malcontento dei cittadini della Balduina per l'inadeguatezza dei servizi e in particolare per la scarsa attenzione del Municipio XIV verso i problemi segnalati. D’altronde - spiega a RomaToday Carlo Maria Breschi di Balduina’s - la crescita urbanistica di Balduina, 45mila abitanti, nasce proprio da Trionfale per viale delle Medaglie d'oro e negli anni 60 comincia ad assumere la firma attuale. Per conformazione sociale, antropologica e commerciale la Balduina si sente molto più vicina a Prati Trionfale”.

Balduina, trascinata dalla sua Rete d’Impresa, dunque ci prova: insieme al Prati, Della Vittoria e Trionfale con il Centro. Addirittura “arrivando fino al Forte Trionfale si potrebbe pensare alla creazione di un nuovo municipio”.