Consegne a domicilio e vigilanza, a Balduina arrivano gli Angels “per migliorare il quartiere”

Dal volantinaggio alle consegne a domicilio, promozioni e vigilanza per segnalare anomalie e disservizi. “In una parola, partecipazione”. Nel quartiere della Balduina arrivano gli Angels: saranno loro a portare avanti il servizio istituito dalla Rete di Impresa Balduina’s, progetto di start up sociale generato da alcuni tra i promotori dell’Associazione civica omonima costituita con il contributo della Regione Lazio.

A Balduina arrivano gli Angels

“Sono gli stessi abitanti del quartiere a mettersi a disposizione degli altri cittadini e commercianti del XIV Municipio romano, dando una mano in piccole commissioni e attività promozionali” - hanno spiegato da Balduna’s. Usufruendo dei servizi la possibilità di raccogliere donazioni per il fondo manutenzione del quartiere, chiunque infatti può contribuire alla realizzazione di piccoli progetti per il benessere del verde e delle strutture pubbliche della zona.

La Rete di Impresa della Balduina: "Così miglioriamo il quartiere"

“Inclusione, partecipazione e solidarietà, queste sono le parole d’ordine della Balduina’S, l’associazione di cittadini e rete di commercianti, artigiani e professionisti della Balduina, concepita per rispondere alle esigenze sociali, economiche e ambientali del quartiere”.



L’obiettivo è quello di migliorare la zona. Tre i filoni principali seguiti da Balduina’s per lo sviluppo del distretto: promozione di attività commerciali o professionali; efficienza di servizi pubblici e privati per il recupero degli spazi e del verde; sperimentazione e finanziamento di start up innovative, soluzioni digitali, attività formative.