Si rompe una conduttura: allagata piazza della Balduina

Piazza isolata causa allagamento. Disagi lunedì mattina alla Balduina per una perdita d'acqua conseguenza di quella che sembrerebbe essere la rottura di una conduttura. Una copiosa fuoriuscita, con l'asfalto sollevato a causa della pressione e l'acqua, mescolata alla terra, che nel volgere di poco tempo ha invaso la piazza del quartiere. Da qui l'intervento degli agenti del gruppo Montemario della polizia locale di Roma Capitale e del personale Acea con chiusura della strada e interruzione dell'acqua corrente dalle abitazioni limitrofe.

L'allagamento in piazza della Balduina a partire dalle prime ore di lunedì 18 settembre. Allagata l'area, gli agenti della municipale hanno chiuso gli accessi alla piazza da via della Balduina (lato via Friggeri), piazza Mazzaresi e viale delle Medaglie d'Oro. Una volta sul posto i tecnici Acea hanno interrotto l'erogazione, con tutti i disagi conseguenti.

In attesa di riparare il guasto Acea-Ato2 sta predisponendo l'intervento delle autobotti per fornire di acqua corrente le abitazioni e gli esercizi commerciali rimasti al momento a secco.