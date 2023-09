Rifiuti, aree verdi, marciapiedi: "Delegazione Balduina" scende in piazza e fa sul serio

Le note di “Libertà è partecipazione” di Giorgio Gaber hanno accolto i cittadini della Balduina, richiamati a partecipare all’Assemblea organizzata da Balduina’S, Rete di Imprese e Cittadini che si pone come primo obiettivo la battaglia per un quartiere più ospitale, decoroso e sicuro. Sono state 200 le persone che si sono avvicendate nel corso della manifestazione.

Carlo Maria Breschi leader dell'associazione sottolinea: "Pochi o tanti, lo vedremo se e quando gli esiti di questo incontro arriveranno a segno: al Municipio, alle altre Associazioni, agli assenti, a noi stessi. Si perché anche i cittadini devono adattarsi ad una convivenza e ad un tasso di civiltà più alto, comprese le minoranze meno “civili”. E il Municipio, che deve seguire un territorio enorme e fin troppo diversificato per essere gestibile, deve comunicare in maniera efficace, facendo sponda sulle Associazioni come la nostra che quotidianamente si relazionano con i cittadini. Sugli assenti - ha continuato Breschi - posso dire che hanno torto. Tranne quelli giustificati. E ancora più torto ce l'hanno coloro delle istituzioni che per una strana congettura politica hanno deciso di minimizzare l'evento derubricandolo a "spontaneo", non conforme, piccati per il claim.

La prima proposta operativa ha messo tutti d'accordo: con le competenze e la penetrazione organizzativa e mediatica di Balduina’S sarà costituito a breve un “Comitato Civico” con compiti di rappresentanza delle istanze dei cittadini, ma anche progettualità basata sulle competenze, in grado di essere ascoltata e rispettata nei tavoli di partecipazione istituzionali. Una “Delegazione Balduina”, per un area urbana di circa 45mila abitanti, in grado di sostenere, supportare Municipio e Roma Capitale. Numerosi gli interventi dei cittadini che, rispettosamente ma senza risparmiare critiche alle istituzioni, hanno evidenziato in due fitte ore tutte le criticità note e meno note.

Punti di dibattito

Dalla annosa questione della mala-raccolta rifiuti, allo stato delle aree verdi, alle emergenze delle strutture sotterranee, al degrado dei marciapiedi, la carenza di illuminazione pubblica, lo stato di obsolescenza del Centro Anziani, l’Area del Parco della Vittoria, la sicurezza delle persone e delle strade, lo stato di strutture come il sottopasso, la pista ciclopedonale, la struttura di Monte Ciocci, il belvedere, la disinfestazione dalla “vespa orientalis”, topi, e tanto altro che sarà riversato in un documento finale che assieme alle “denunce” proverà ad “abbozzare” soluzioni che saranno di volta in volta valutate nei tavoli istituzionali.

L'intervento dell'assessora Stefania Portaro

Sono intervenuti Stefania Portaro, assessora ambiente Municipio XIV e Leslie Capone, responsabile AMA Municipi. Sulle deleghe di loro competenza hanno evidenziato le criticità di un sistema di servizio che tra molte difficoltà sta cercando di migliorare l’intera filiera, dalle discariche, al potenziamento di mezzi e organico. Sulle aree verdi e ludiche la Portaro ha ricordato il processo partecipativo intrapreso, gli interventi al Parco di Proba Petronia e il costante rapporto con Balduina’S per assicurare con l’apporto dell’impresa sociale Ridaje e il finanziamento della Regione una cura continuativa di almeno un paio di aree verdi “centrali” (Balduina e Piazza Giovenale) ma con la prospettiva di allargare la portata degli interventi.

Per le opposizioni è intervenuta la sen. Lavinia Mennuni, membro delle Commissioni Bilancio e Ciclo Rifiuti e Illeciti ambientali. Mennuni ha dichiarato di voler collaborare con il Municipio in qualità di parlamentare e cittadina della Balduina. L'appuntamente per una nuova assemblea è tra un mese, in piazza.