Avviati i lavori di riqualificazione dell'area ludica di Largo Cervinia

Inaugurato l'area giochi di Parco Allievo nel quattordicesimo municipio sono statti avviati gli interventi di riqualificazione dell'area ludica sito a Largo Cervinia.

Il piccolo parco giochi era stato smantellato lo scorso dicembre perchè non conforme alla normativa europea di sicurezza dei giochi. Via le vecchie attrezzature. Il nuovo parchetto avrà un nuovo aspetto che comporterà una nuova gestione dello spazio.

L'area riqualificata sarà dotata di giochi inclusivi, la pavimentazione antitrauma in gomma colata e una nuova recinzione.

"In occasione del decentramento delle aree ludiche sotto i 20.000mq sono state fatte delle verifiche di sicurezza su tutte le aree ludiche presenti nel territorio del MunicipioXIV. Sono pertanto iniziati molti interventi di riqualificazione che nel corso di questo anno tra ordinaria manutenzione e realizzazione di nuovi spazi ha coinvolto circa 15 aree sul territorio per tramite del Dipartimento Ambiente e del MunicipioXIV. Un lavoro che non si esaurisce con l'intervento di Cervinia" - annuncia Stefania Portaro assessora all'Ambiente del munciipio XIV.