Ottavia-Palmarola senza traffico: approvato il progetto per liberare via Casal del Marmo

Grandi notizie per il quattordicesimo municipio. Infatti come annunciato da Maurizio Veloccia Assessore all’Urbanistica di Roma è stato approvato il masterplan per la riqualificazione delle aree del quadrante Ottavia-Palmarola inerenti al programma “15 progetti 15 Municipi per la Città dei 15 minuti”.

Il parcheggio e la mobilità

Il progetto prevede la creazione di un parcheggio alle spalle del complesso scolastico Pablo Neruda per migliorare la fruibilità degli spazi pubblici in particolare negli orari di punta e inserire nuovi servizi, il tutto per decongestionare il traffico in via di Casal del Marmo, strada nevralgica per i residenti di zona e per tutto il territorio del municipio vista la vicinanza di diverse attività pubbliche e private. In questo modo l’area diverrà una “zona cuscinetto” (buffer zone) quasi completamente complanare priva di qualsiasi tipo di barriera architettonica. Sarà rispetta la richiesta di inserire il maggior numero di posti auto e mantenere quanto più possibile aree a verde.

Il costo

L’importo totale per la realizzazione del progetto è di 1.500.000,00 euro. Di questi la maggior parte sarà destinata ai lavori ovvero 1.162.000,00 euro, la restante, 338.000 euro per somme a disposizione.

Le parole di Veloccia

L’assessore all’Urbanistica di Roma, Veloccia ha parlato così del progetto di rigenerazione Palmarola-Ottavia: “Nasce da un importante confronto con il territorio e con il Municipio che chiedeva di riutilizzare gli spazi urbani già esistenti per creare luoghi da dedicare alla vita del quartiere, senza consumare nuove porzioni di suolo, partendo proprio dalle scuole e dalle aree adiacenti. L’intervento approvato è totalmente in linea con queste esigenze e consentirà di creare un luogo di transito sicuro per gli studenti accompagnati dai genitori e dai pullman di servizio per poi diventare, negli altri orari della giornata, un’area di sosta e gioco per giovani e mamme con figli”.