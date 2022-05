Apre a Roma la prima "Palestra della Salute"

Un polo sportivo con prezzi popolari ma dotato di tutti gli strumenti per far fare sport a persone di tutte le età, con professionalità specializzate anche su soggetti con patologie croniche. E’ stata inaugurata giovedì 26 maggio la prima “Palestra della Salute” di Roma e del Lazio, recuperando dei locali chiusi dal 2016. La struttura, in via Gioacchino Ventura nel Municipio Roma XIV, è stata concessa in comodato gratuito da Roma Capitale ad ASP Asilo Savoia attraverso un accordo tra pubbliche amministrazioni. Una buona notizia per gli abitanti della zona visto che la palestra era andata più volte a bando ma senza successo.

L’iniziativa si colloca all’interno del progetto “Talento & Tenacia”, programma ideato, promosso e finanziato dall’Asilo Savoia allo scopo di realizzare percorsi di inclusione sociale e di partecipazione giovanile nelle periferie urbane, utilizzando quale leva e strumento valoriale lo sport di squadra, a partire da quello più diffuso ossia il calcio. Per quanto riguarda la Palestra della Salute, saranno giovani atleti a seguire gli anziani in un invecchiamento attivo.

Palestra della Salute, il ruolo dei social trainer

“Attraverso la Palestra della Salute - sostiene il presidente di Asilo Savoia Massimiliano Monnanni - si realizza anche un intervento di inserimento lavorativo di giovani atleti definiti ‘social trainer’. Si tratta di una figura professionale innovativa che unisce al suo interno competenze sportive, sociali, digitali e relazionali che la rendono idonea a sostenere anziani autosufficienti per un invecchiamento attivo. Nell’ottica della piena integrazione della struttura nella rete dei servizi territoriali, l’ASP, oltre ad investire risorse proprie per le attrezzature ed arredi, ha sottoscritto appositi accordi anche con l’ASL RM 1 e con il XIV Municipio”.



La Palestra della Salute si compone di uno spazio aperto, fornito anche di due piscine, e uno spazio coperto di circa mq 1.265,10 con sale dedicate alle diverse attività sportive, saune e bagni turchi. L’ASP Asilo Savoia, nel corso degli ultimi mesi, è intervenuta sistemando i locali, dotandoli anche di attrezzi ed arredi consoni al progetto. La palestra sarà un vero e proprio polo per la promozione del benessere e della salute per tutte le età, in grado di intervenire a livello sportivo e con professionalità specializzate anche su soggetti con patologie croniche.

Si punta alla sostenibilità economica accogliendo utenza gratuita - circa 350 unità tra anziani residenti nelle strutture di Roma Capitale e 100 soggetti fragili individuati dai servizi sociali capitolini – e abbonamenti a pagamento, ma sempre con riferimento alle tariffe stabilite a livello comunale.



“La palestra della salute - spiega l’assessora alle politiche sociali e alla salute Barbara Funari - rappresenta un modello di integrazione socio sanitaria e un’eccellenza per il territorio del XIII e XIV Municipio, assicurando servizi idonei e all’avanguardia agli anziani che vivono nella casa di riposo Roma 3. Come Comune di Roma staremo al loro fianco perché tutto posso funzionare al meglio, lavorando insieme per un’idea condivisa di sport e politiche sociali”.

Era presente all'inaugurazione anche l'assessore alla sanità del Lazio Alessio D'Amato: "la Palestra della Salute è un modello da replicare e che rappresenta un momento di rinascita, perché grazie al Comune di Roma, alla Regione Lazio, la Asl Roma 1 e all'Asilo Savoia si dà vita a una nuova tipologia di servizio a vocazione sociale ed intergenerazionale, che unisce lo sport alla promozione del benessere e della salute. Un altro passo verso la sanità del futuro. Voglio ringraziare Massimiliano Monnanni, presidente dell'Asilo Savoia, questo sarà solo l'inizio di un percorso durante il quale verranno realizzate altre palestre della salute su tutto il territorio regionale”.