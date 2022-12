Alunni e docenti raccontano in un libro paure e fragilità durante la pandemia

“CovidFREE. Parole e immagini nella scuola, prima e dopo il Covid”. E’ questo il libro che, attraverso i racconti dei ragazzi e l’esperienza di due docenti, Rosanna Fumai ed Emanuela Amici, racconta il disagio degli studenti durante la pandemia.

Parole e immagini nella scuola, prima e dopo il Covid

Il volume, edito da WinScuola, evidenzia quanto sia stata complessa la scuola italiana negli ultimi due anni e come l'abbiano percepita gli adolescenti stessi. Le loro fragilità sono riportate nel libro sotto forma di loro temi o elaborati grafici che vengono presentati e analizzati quali vere e proprie opere d'arte attraverso l'esperienza di due professoresse della scuola secondaria di primo grado degli Istituti comprensivi Trionfale e Stefanelli.

Gli alunni raccontano il periodo della pandemia

Attraverso disegni, poesie e testi liberi, gli studenti parlano delle proprie paure e dei sentimenti contrastanti che hanno provato nei difficili anni della pandemia, costretti a rinunciare alla socialità, divisi dai loro coetanei da una distanza fisica ed emotiva. Alla voce dei ragazzi si unisce, cercando di non sovrapporsi, quella delle coautrici che interpretano i loro pensieri e riflettono su come la scuola possa e debba aiutarli a crescere e ad affrontare le proprie paure e fragilità.

I materiali ribadiscono il grande potere taumaturgico e terapeutico dell'arte che, nelle sue varie espressioni ed anche nei momenti più bui del lockdown, è stata un efficace strumento di liberazione e comunicazione per gli studenti. Il libro è stato presentato al padiglione 26 nella sala Basaglia.

"La scuola luogo di accoglienza e condivisione"

“Da questo volume è emersa in tutta la sua forza la funzione normalizzatrice della scuola, luogo di accoglienza, ma soprattutto di condivisione e valorizzazione della convivenza sociale, luogo privilegiato per mettere davvero al centro gli studenti ed i loro bisogni” - ha commentato il presidente della commissione scuola e politiche per la famiglia del Municipio Roma XIV, Andrea Montanari, il quale ha voluto ringraziare gli Istituti comprensivi Trionfale e Stefanelli per il grande lavoro svolto e le assessore Claudia Salerno del Municipio Roma XIV e Tatiana Marchisio del Municipio Roma XV “per il fondamentale supporto, hanno dimostrato - ha detto - che lavorare in sinergia è possibile e produce risultati”.