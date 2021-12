Selva Candida, distrutta la cassetta dei libri. I volontari: “Basta, togliamo tutto”

Sportelli divelti, vetri in frantumi e legno spaccato: così i bambini di Selva Candida hanno ritrovato la loro Little Free Library, la cassettina per lo scambio gratuito di libri installata nel Parco Francesco Salerno dal gruppo ‘Il mio amico albero’.

Selva Candida: distrutta la cassettina dei libri

Non la prima opera di devastazione da parte di ignoti per il parco della periferia del Municipio XIV, tanto che i volontari stanno pensando di rinunciare al loro contributo di rivitalizzazione del parco, in questi mesi portato avanti “con gioia e senso di amicizia”.

La disperazione dei volontari: “Non comprendiamo senso di rancore”

“Nato a marzo molte cose belle sono state fatte e sono sotto gli occhi di tutti. Non abbiamo mai compreso il senso di rancore di alcuni e oggi non comprendiamo il continuo danneggiamento di questi presidi di cultura e di crescita, ad opera di altri” - scrivono da ‘Il mio amico albero’. La settimana scorsa l’ennesima riparazione sempre a spese dei volontari. “Noi non abbiamo tesseramenti, paghiamo tutto di tasca nostra! Il parco continua a non essere illuminato, ad avere un’area bimbi da anni senza giochi e senza fontanelle attive” - tuonano i cittadini impegnati nella cura di quel giardino tanto importante per il quartiere.

Vandali al parco Francesco Salerno, i volontari: “Basta, togliamo tutto”

“Realizzare le casette dei libri è costato tanto, in termini economici, di tempo e creatività, stiamo valutando di togliere tutto, per questo - dicono al quartiere - vi chiediamo di comprendere tale decisione”. A Selva Candida l’impegno dei volontari rischia di soccombere al vandalismo.