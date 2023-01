Traffico da incubo: una strada chiusa manda in tilt l'intero quartiere

Residenti intrappolati nel traffico. E’ l’amara sorte toccata agli abitanti di Torresina, il quartiere a due passi da Monte Mario e Torrevecchia nato nei primi anni del Duemila e ancora oggi, come molti altri piani di zona della città, in attesa del completamento di alcune opere. Le strade su tutte.

Torresina, traffico da incubo

La viabilità è un inferno, ancor più da qualche giorno vista la chiusura straordinaria e temporanea di via Giuseppe Guicciardi interdetta al transito a causa della rottura di una tubatura del gas. Così gli oltre tremila residenti di Torresina si sono ritrovati ostaggio del traffico.

Si perché via Giuseppe Guicciardi è una traversa nevralgica per l’intero quadrante. Posizionata a circa metà di via Valle dei Fontanili, l’unica via d’uscita da Torresina, consente di arrivare più agilmente su via di Torrevecchia in direzione Trionfale lasciando l’ultima parte di Valle dei Fontanili a chi invece va verso Boccea, Cornelia e Grande Raccordo Anulare. Chiusa via Guicciardi per Torresina è il caos più totale. File chilometriche dalle prime ore del mattino, automobilisti incolonnati, servono decine di minuti per percorrere poche centinaia di metri. Così il quartiere, già esasperato da una viabilità precaria e problematica, protesta.

L'inferno di Torresina, prigioniera di una strada sola

“La situazione ha raggiunto livelli insostenibili per lo stress, l'inquinamento atmosferico e acustico, i ritardi a scuola e al lavoro” - scrive Davide in uno dei numerosi sfoghi dei cittadini via social. “E’ bastato chiudere una vietta minuscola per generare l'apocalisse” - rincara la dose Fabio. Decine di mail di protesta sono state recapitate al Municipio XIV e al Comune.

Oltre a chiedere la pronta riapertura di via Guicciardi, i residenti reclamano un intervento strutturale per migliorare la viabilità della zona. 880 le firme raccolte in una petizione in favore della realizzazione della Torrevecchia bis, il collegamento tra via Valle dei Fontanili e via Sebastiano Vinci del quale si parla dagli anni ‘80. Divenuto un progetto concreto in occasione del Giubileo del 2000 è sempre rimasto su carta. “Siamo prigionieri del nostro quartiere poiché abbiamo a disposizione solamente una stradadove confluiscono tre quartieri per raggiungere via Torrevecchia. Nonostante le innumerevoli segnalazioni e richieste di un intervento celere al Comune e al Sindaco per cercare di risolvere il problema, sono ormai 10 anni - scrive Emanuele - che siamo in attesa. La situazione è diventata insopportabile dal momento che si sta continuando a costruire palazzi e a vendere case, ma la strada per uscire da Torresina è solo una. Oltretutto - aggiunge - le opere di urbanizzazione sono inesistenti: non abbiamo strade asfaltate né illuminazione; non abbiamo allacci in fogna nè rete idrica regolare”.

La Torrevecchia bis resta una chimera

Dopo oltre vent’anni la Torrevecchia bis resta una chimera. Intanto però si lavora su via Guicciardi. "C’è una rottura importante su una conduttura del gas. È un intervento complesso dal punto di vista tecnico e molto delicato. Le squadre di Italgas stanno lavorando senza sosta per rimuovere il pericolo quanto prima” - ha detto l’assessore ai Lavori Pubblici del Municipio XIV, Giuseppe Strazzera. Ancora incerte le tempistiche di riapertura della strada, a quanto apprende RomaToday, si parla di almeno un’altra settimana di stop al transito. Per Torresina e dintorni ancora traffico infernale.