Municipio XIV, telecamere per il capolinea di largo Ines Bedeschi

Una telecamera per evitare che si verifichino ancora episodi di violenza. È quanto ha chiesto il gruppo della Lega nel XIV Municipio con una mozione, firmata dai consiglieri Marco Palazzi e Domenico Naso, con la quale si vuole impegnare l’amministrazione ad installare un impianto di videosorveglianza al capolinea degli autobus di largo Ines Bedeschi.

Liea 904, due aggressioni nello stesso giorno

Poco meno di due mesi fa, il 29 marzo, un conducente di un bus Atac è stato aggredito e ferito da un uomo al capolinea del 904. L’autista si era rifiutato di accompagnare l’aggressore presso la sua abitazione, lungo una strada non coperta dalla linea. Non solo. Come si legge anche nella mozione, sempre il 29 marzo, un branco di quattro giovani ha rapinato un conducente di un bus in zona Selva Candida, dirottando il mezzo e svuotando gli estintori presenti a bordo. Due episodi simili avvenuti a poca distanza l’uno dall’altro.

Largo Ines Bedeschi, distrutta targa per le donne partigiane

Nella mozione presentata dal carroccio si sottolinea come il municipio sia “vittima di episodi di baby gang, violenza, rapine e atti criminosi” e che “l’impiego di sistemi di videosorveglianza” contribuisca “ad accrescere il senso di sicurezza dei cittadini”.

Nel documento poi si ricordano altri fatti avvenuti su largo Ines Bedeschi. Nel 2016 la targa dedicata alle donne partigiane “è stata vittima di vandalismo e la commissione Urbanistica, il 25 marzo 2022, si è già espressa favorevolmente sul suo riposizionamento”. Purtroppo si capisce che se questa targa è stata vandalizzata una volta, senza le dovute contromisure potrebbe verificarsi un atto simile.

Per questo la Lega vorrebbe si puntasse sulle videocamere per impedire che certi spazi “possano attrarre microcriminalità” e soggetti “instabili e pericolosi”. La proposta passerà quindi al vaglio del consiglio municipale per la sua approvazione.