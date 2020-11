Selva Candida, stop a traffico impazzito e disordinato: 350mila euro per la piazza

La Giunta del Municipio XIV ha approvato il progetto definitivo per la riqualificazione di piazza Sabbioneta, nel quartiere di Selva Candida. Via quella rotatoria piccola e logora, stop a traffico disordinato e sosta selvaggia.

Selva Candida: un nuovo volto per piazza Sabbioneta

“L'intervento porterà alla regolarizzazione della circolazione veicolare con la realizzazione di una rotonda conforme al codice della strada e darà la possibilità di avere spazi sicuri per i cittadini” - ha fatto sapere la Giunta del presidente Alfredo Campagna. Nel progetto previsti due ampi marciapiedi attrezzati con panchine, stalli per biciclette ed alberi, “che permetteranno la vivibilità di una area attualmente irregolare e non disciplinata secondo le norme”.

Sarà messa in sicurezza tutta la piazza compresi gli attraversamenti pedonali delle vie che la incrociano. Il progetto è stato redatto dalla Direzione Tecnica del Municipio XIV. ”Il bando - fa sapere il Roma Monte Mario - sarà pubblicato entro l'anno”. Importo complessivo dell’intervento che dovrà far rinascere la piazza di Selva Candida e di poco più di 353mila euro.

La riqualificazione di Piazza Guadalupe: addio al chiosco bar

Sempre nel XIV, mentre proseguono i lavori su via Pietro Maffi in zona Primavalle, attesa la riqualificazione di piazza Guadalupe, appena sopra la Trionfale. Via il chiosco bar chiuso da oltre un anno e transennato da mesi: il Quattordicesimo vorrebbe farne uno spazio dalla "vocazione turistico-culturale e ambientale", ascoltando anche le alternative ipotesi di riconversione che arriveranno dai cittadini.

Obiettivo, proprio come per piazza Sabbioneta a Selva Candida, quella di ripristinare ordine e decoro: per far diventare il piazzae di Guadalupe il vero fulcro di aggregazione e socializzazione del quartiere, scacciando bivacchi, vandalismo e degrado.