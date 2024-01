Santa Maria di Galeria, la rabbia e l'amarezza dei residenti abbandonati

“Ci sentiamo cittadini di Serie B, abbandonati”. Queste è il grido di Luca Scoccianti titolare dell’Agricola Casale di Centrone (che è anche una dimora storica) una delle aziende più antiche della campagna romana, che si fa portavoce del disagio, e della rabbia, dei cittadini di Santa Maria di Galeria.

L’area sita nel nord-ovest di Roma nel quattordicesimo municipio vive un grande disagio dovuto a vari problemi, dalla spazzatura all’acqua, dai trasporti ad internet, e sembra essersi fermata indietro nel tempo mettendo in difficoltà chi ci vive e chi ci lavora.

Prima difficoltà è quella legata ai mezzi. “Se non hai un mezzo privato non ti muovi e le strade sono rattoppate per via delle tantissime buche” – ci racconta Luca. Non c’è nessun collegamento fra la Braccianese e l’Aurelia e l’unica possibilità è quella di prendere il treno alla stazione di Cesano. Al problema trasporti si aggiunge quello della spazzatura. Uno smaltimento problematico sia per quanto riguardi scarti speciali ma anche l’ordinaria amministrazione. “Per l’indifferenziata passano anche 20 giorni” sottolinea Luca. Un tempo immenso con gli animali, dai cinghiali alle volpi passando per i cani, che fanno disastri con i cumuli di rifiuti spargendoli nei terreni da lavorare.

Situazione che stride con il 2024 è quella legata ad internet e al telefono che sia fisso e mobile. Nella zona è impossibile avere linee fisse performanti e adsl perché la centrale telefonica sta a Osteria Nuova. Problemi anche per il servizio di telefonia mobile poiché ci si trova in una zona ai margini delle celle radio di copertura. “Abbiamo 2-3 tacche” – dichiara Luca – “E poi quando c’è un disservizio come in estate le compagnie ti lasciano senza internet per mesi e per un’azienda che ormai con internet ci lavora in maniera costante è grave”.

Si torna nel ‘700 invece quando si parla di acqua. L’azienda di Luca infatti usufruisce della sorgente etrusca grazie ad una pompa a modo perpetuo ma l’acqua non è potabile. “Un paradosso” – spiega Luca – “visto che qui passa l’acquedotto del Peschiera e non ci sono allacci”. Infatti le due prese d’acqua “più vicine” si trovano all’angolo di via Tragliata e via di Boccea , e l’altra sulla Braccianese accanto al cimitero.

“La politica non ci guarda perché siccome sono presenti perlopiù grandi aziende la densità abitativa di Santa Maria di Galeria è la più bassa di Roma. Quindi bacino di utenza ridotto e meno voti e allora i politici qui non vengono. Eppure è una zona con tanto potenziale anche storico e naturale” è la conclusione amara di Luca.