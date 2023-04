Le palazzine con affaccio sul "laghetto" di liquami

“Sono mesi che qui dai tombini tracimano liquami, l’aria è irrespirabile e in alcune giornate è addirittura impossibile passeggiare perchè la strada è invasa di melma”. E’ l’allarme che arriva dai residenti di Colle Fiorito, il piano di zona tra Selva Nera e La Storta nel quadrante nord ovest della Capitale.

Colle Fiorito, palazzine con affaccio liquami

Oltre ai problemi di un quartiere sostanzialmente rimasto a metà - con opere di urbanizzazione non completate, palazzine finite ma disabitate, alcune occupate - adesso chi vive in quella zona (e nei dintorni) deve fare i conti anche con i miasmi incessanti e il “laghetto”, una vasca per la raccolta delle acque chiare, che si è trasformato in uno stagno di liquami.

“E’ circa un anno e mezzo che dai tombini fuoriescono fluidi maleodoranti” - racconta a RomaToday Martina Pardo, una delle abitanti di Colle Fiorito. “Per mesi le ditte sono andate avanti facendo degli spurghi periodici, ma adesso la situazione sembra arrivata ad un punto di non ritorno. Il ‘laghetto’ è completamente ricoperto di acque nere, c’è quindi un evidente problema legato agli scarichi”. I residenti, che da tempo vivono nel limbo delle competenze sulle opere tra consorzio e Comune, chiedono un intervento “per tutelare la salute pubblica”.

I residenti chiedono al Comune di intervenire

"Il fatto - prosegue Pardo - è che qui è tutto confuso: stato dei collaudi, prese in carico, chi deve occuparsi di cosa. A Colle Fiorito ci sono state anche quattro revoche quindi Roma Capitale, che qui ha dato le residenze e quindi l’abitabilità delle unità immobiliari, è anche operatore del consorzio e per questo deve darci qualche risposta”. Intanto i residenti di Colle Fiorito hanno inoltrato segnalazioni ad Arpa, Comune e Polizia Locale. “Se continua così - dicono nauseati dalla puzza - saremo costretti ad andarcene”.