Galleria Giovanni XXIII, chiusura alternata per lavori su video sorveglianza

Sono iniziati i lavori di manutenzione ordinaria nella Galleria Giovanni XXIII, con interdizione alternata della tratta, nelle sole ore notturne. La chiusura della galleria seguirà questo schema:

ogni notte dalle 22 dell’11 settembre alle ore 6 del giorno 16 settembre chiusura nella canna dall’Ospedale Gemelli fino al Foro Italico.

ogni notte dalle 22 del 25 settembre alle ore 6 del 29 settembre chiusura della canna dal Foro Italico all’ospedale Gemelli.

In particolare, l’intervento riguarda gli impianti tecnologici di video sorveglianza. I lavori sono finanziati con 40mila euro di fondi capitolini.

“L’attenzione sulla sicurezza stradale è centrale nelle opere che portiamo avanti. Nella costante attività di sorveglianza abbiamo rilevato un malfunzionamento della video sorveglianza e ci siamo immediatamente attivati per riportare il sistema alla piena efficienza. Le lavorazioni avverranno in orario notturno, con chiusura alternata della galleria, per contenere i possibili disagi al traffico veicolare”, commenta l’assessore ai Lavori Pubblici di Roma Capitale Ornella Segnalini.