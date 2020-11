Tragliatella, al via i lavori per il depuratore: dopo 40 anni arriva l’acqua potabile

“E’ un giorno storico per Tragliatella e i suoi abitanti” - così il quartiere all’estrema periferia del Municipio XIV ha salutato l’avvio del cantiere per la realizzazione di un depuratore che dovrà portare in quel lembo remoto della città un depuratore ultramoderno.

Tragliatella avrà il suo depuratore

“Dopo circa 40 anni gli abitanti di Tragliatella, nel Municipio XIV, periferia nord di Roma, avranno il loro depuratore. Un’opera indispensabile e urgente per garantire l’acqua pubblica a chi abita in quel quartiere. Un servizio essenziale che in questa zona, purtroppo, non era ancora arrivato” - ha sottolineato la sindaca di Roma, Virginia Raggi.



“Dopo un periodo molto lungo, anche amministrativamente, abbiamo mantenuto l’impegno: abbiamo sempre detto che l’opera sarebbe stata realizzata dall’amministrazione pubblica, attraverso Acea. Così - ha aggiunto l’assessore all’Urbanistica di Roma Capitale, Luca Montuori - abbiamo realizzato un appalto complesso: quello di Tragliatella sarà un depuratore all’avanguardia che, occupando uno spazio ridotto, riuscirà a servire circa 5 mila persone”.

Il depuratore di Tragliatella: opera all'avanguardia per la periferia nord

Serviranno 365 giorni per vedere la nascita del depuratore di Tragliatella: un’opera da 2,3 milioni di euro che consentirà infatti agli abitanti del quartiere di potersi allacciare alla rete idrica per avere l’acqua potabile e in fogna, smaltendo regolarmente le acque nere.



“È necessario garantire a tutti i cittadini di Roma, dal centro alle periferie, livelli adeguati di igiene e un miglioramento della qualità della vita. Questa zona - ha sottolineato Raggi - per anni è stata abbandonata ed è rimasta priva dei servizi primari. Una situazione insostenibile. Finalmente interveniamo e cambiamo le cose”.

Al via il cantiere per il depuratore di Tragliatella: "Giorno storico"

In sopralluogo al cantiere anche Alessandro Volpi, presidente della commissione Lavori Pubblici del Municipio XIV: “Dopo anni, forse decenni, di promesse disattese iniziano i lavori per la realizzazione del depuratore. Un depuratore che tecnologicamente rappresenterà un'eccellenza in tutta Italia, realizzato con i più alti standard di sicurezza e depurazione. Tragliatella - ha ricordato Volpi - è tra i quartieri più lontani dal Campidoglio, ma non per questo Roma Capitale e il Municipio 14 si sono dimenticati di questo territorio e dei suoi abitanti”.