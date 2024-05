Arriva il nuovo campo polivalente per gli studenti della scuola. "È un passo importante per l'intera comunità"

Prima uno spazio all'aperto dove fare le lezioni di educazione fisica e successivamente una recinzione che garantisce la sicurezza. Questo è il programma dei lavori, dal costo di circa 160mila euro, che sono iniziati nella mattinata di giovedì 23 maggio presso il plesso Abacuc dell’Istituto Comprensivo Pablo Neruda a Selva Candida.

“Un nuovo campo polivalente che permetterà a tanti bambini di fare attività sportiva all’area aperta” - annunica così il presidente del municipio XIV Marco della Porta a RomaToday l'inizio dei lavori di realizzazione del campo frutto di un lavoro lungo e che ha coinvolto tutto il municipio.

La genesi dell'opera è da ritrovare nel 2022 su proposta del consigliere di Fratelli d’Italia Stefano Oddo che aveva chiesto di intervenire per finanziare la costruzione di un campo polivalente e la recinzione, (mancava la parte posteriore alla scuola, ndr). Richiesta accolta e che è andata avanti grazie ad un emendamento del 2023 da parte di Stefano Erbaggi consigliere capitolino di FdI. “Ho subito preso in carico la richiesta del consigliere Oddo, portando un emendamento in aula, durante l’approvazione del bilancio. Sono soddisfatto di aver contributo come amministrazione comunale ad un’opera richiesta da tantissimi genitori” – commenta Erbaggi. Grande soddisfazione per Oddo che a RomaToday dichiara: "Abbiamo finalmente concluso l’iter. I bambini della scuola, avranno uno spazio esterno per giocare. Anche la recinzione è un piccolo passo per dare sicurezza. Un plauso anche al presidente del municipio che ha dato seguito al finanziamento del comune di Roma".

Bella notizia per gli studenti che dal prossimo anno scolastico potranno contare su un campo polivalente dove poter svolgere le proprie ore di lezione oltre ad attività di pallacanestro, pallavolo e avere garantita una maggiore sicurezza con la recinzione in ferro battuto. La durata dei lavori prevista è di 60 giorni.

"Inizia un nuovo intervento nelle scuole del municipio XIV andando a completare l'offerta nella scuola primaria Selva Candida dell'I.C. Pablo Neruda. Un campo polivalente ed una nuova recinzione con materiale più resistente. Un ringraziamento alla commissione scuola municipale che ha dato l'indirizzo per realizzare questa nuova opera" - ha commentato Claudia Salerno ass. alla Scuola del municipio XIV che nel ringraziare il lavoro di squadra di Comune, municipio compresa la commissione Scuola presieduta da Andrea Montanari, sottolinea - "L'obiettivo è fornire alla comunità scolastica e non, un'ulteriore possibilità di attività fisica e ricreativa nonché di migliorare il decoro di un'area attualmente non utilizzata"