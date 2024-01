La raccolta straordinaria di coperte della Comunità di Sant'Egidio per i senza dimora

La Comunità di Sant’Egidio per combattere l’ondata di freddo che colpito la Capitale, e il resto d’Italia, ha lanciato una raccolta straordinaria di coperte, sacchi a pelo e accessori di lana per i senza dimora che saranno distribuiti durante le cene itineranti.

A Roma gli aiuti potranno essere consegnati alla Città Ecosolidale, in via del Porto Fluviale 2 e in altri quartieri consultabili sul sito della Comunità. Alla raccolta si affiancherà l’accoglienza notturna a Palazzo Migliori (zona San Pietro) gestita insieme all’Elemosineria Apostolica, alla Villetta della Misericordia all’interno dell’ospedale Gemelli, nelle chiese di San Calisto e del Buon Pastore a Trastevere e in altri luoghi della Capitale.

L’iniziativa fa seguito alla larga attività di solidarietà con i pranzi per i poveri svolta durante il periodo natalizi quando le attività della Comunità di Sant’Egidio hanno coinvolto 80mila persone in tutta Italia.