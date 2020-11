Villanova di Guidonia: piantati 62 nuovi alberi al parco

Sessantadue nuovi alberi al parco di Villanova di Guidonia. Lo rende noto il Sindaco della Città dell’Aria: “Grazie alla convenzione in essere con la Società AVR, impianto nel quale conferiamo carta, plastica e spazzamento stradale, in questi ultimi giorni si è provveduto alla piantumazione di 62 cipressi nel Parco di Valle Pilella a Villanova di Guidonia come benefit ambientale”.

"Un lavoro di squadra e sinergia- continua Michel Barbet - tra la nostra Amministrazione con l’Assessore all’Ambiente Antonio Correnti, il Presidente della Commissione Ambiente Alessandro Cocchiarella, il Consigliere Comunale Maurizio Celani, i nostri dipendenti il dottor Alberto Latini ed Emilio Diana e l’Avr che ringrazio per le piante fornite e per l'ottimo lavoro svolto da tecnici ed operatori".

"L'intervento fa da barriera alle polveri provenienti dalle cave- conclude il Sindaco- contribuisce all'abbattimento della CO2 e, poi, rende il Parco di Valle Pilella più bello e fruibile per tutta la cittadinanza. Dopo la partecipazione al Bando Ossigeno della Regione Lazio, proseguiamo con le politiche green ed a sostegno dell'ambiente".