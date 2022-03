"Spegniamo il bullo", due giorni per contrastare il fenomeno con il campione olimpionico Igor Cassina

"Spegniamo il bullo. Noi ti ascoltiamo". Questo il tema di due giorni di incontri tenutisi sabato 5 e domenica 6 marzo all'auditorium della parrocchia San Giuseppe Artigiano a Villanova di Guidonia. Fra gli ospiti presenti l'ex campione olimpionico ad Atene 2004 Igor Cassina.

Promosso da Asd Entryfast Sport & Cultura, ha visto la presenza degli alunni e dei genitori delle classi V della scuola primaria della frazione del comune della provincia nord est della Capitale. Oltre a Igor Cassina presente anche il campione di Ifbb pro di body building Andrea Presti.

Il progetto è nato per mettere in atto delle azioni educative al fine di prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyber bullismo. Promuovere la capacità di riconoscere e rispettare le diversità per stabilire relazioni amicali non discriminanti, interagendo in maniera appropriata in un clima di collaborazione e condivisione.