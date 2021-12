A Guidonia vietati i botti di Capodanno, firmata l'ordinanza dal sindaco

Botti di Capodanno vietati a Guidonia Montecelio. Come già accaduto nel 2019, il sindaco Michel Barbet ha firmato una ordinanza per vietare l’utilizzo di artifizi pirotecnici come petardi, spari e botti fino alle ore 7 del 7 gennaio 2022. Sono esclusi dal divieto i fuochi d'artificio acquistati nelle rivendite autorizzate, aventi marcatura "CE", che per qualità e classificazione, presentano "un rischio potenziale estremamente basso ed un livello di rumorosità basso e/o, comunque, non nocivo per la salute umana e nel rispetto degli animali d'affezione in genere". Come consigliano dal Comune della Città dell'Aria, "è fortemente raccomandato, inoltre, di non raccogliere botti, petardi, o qualsiasi artificio inesploso, né tanto meno di provare a riaccenderli".

Come si legge nell'ordinanza numero 318 del 13 dicembre 2021 "le violazioni alle suddette prescrizioni, ove il fatto non costituisce reato, saranno punite con sanzione amministrativa pecuniari da 25 a 500 euro".

“Leggiamo dalle cronache che, purtroppo, avvengono spesso incidenti anche gravi dovuti ai famosi botti di Capodanno - dichiara il Sindaco Michel Barbet -. Per questo, quindi, si è resa necessaria questa ordinanza al fine di vietarne l’utilizzo. Il mio invito resta quello di passare queste festività natalizie con le proprie persone care e di farlo in sicurezza, proteggendo così le persone più deboli, i bambini, gli anziani ed anche i nostri animali”.