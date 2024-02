A Guidonia Montecelio vinti oltre 100mila euro al SuperEnalotto

Sabato 10 febbraio è stata una giornata di festa a Guidonia Montecelio. Un fortunato giocatore ha infatti vinto oltre 100mila euro giocando al SuperEnalotto. La schedina vincente è stata giocata presso il punto di vendita Sisal Bar Europlanet situato in via Vittorio De Sica, 1 col giocatore che si è portato a casa ben 103.608, 93 euro centrando 1 punti 5. Questa la combinazione vincente: 43, 62, 72, 73, 85, 86, J 58, SS 17. Ancora in palio i quasi 60 milioni di euro in palio col 6 del SuperEnalotto con la prossima estrazione che si terrà martedì 13 febbraio 2024.