Sospensione idrica a Guidonia: le strade e le zone interessate

Acea Ato 2 Spa fa sapere che per l'intera giornata di mercoledì 2 agosto nel comune di Guidonia, inclusa l'area di Colle Fiorito, l'azienda effettuerà interventi di manutenzione straordinaria. Per questo motivo numerose strade del territorio tiburtino verranno coinvolte dalla sospensione del flusso idrico. Accadrà tra le 9 e le 22 del 2 agosto.

Le mancanze d'acqua o gli abbassamenti di pressione, fa sapere Acea, si verificheranno nelle seguenti vie:

via dei Girasoli

via Rosata

via dei Melograni

via delle Ginestre

via di Colle Fiorito

via Casal Bianco

via Colle Giannetta

via Roma

via della Pietrara

via Marco Aurelio

via Colleferro

via dell'Unione

via Umberto Maddalena

viale di Montecelio

via Enea Rossi

via Arno

via del Campo Sportivo

via Douhet

via Leonardo da Vinci

via Zambeccari

via Archita da Taranto

viale Cristoforo Ferrari

via Gaetano Doninzetti

via di Carcibove

via Colle degli Ulivi

Per limitare i disagi ai cittadini, è stato predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti presso:

via delle Viole angolo via delle Verbene

via dei Girasoli angolo via delle Palme

via Roma angolo via degli Spagnoli

via dell'Unione angolo via Umberto Maddalena

via Lunardi angolo via Leonardo da Vinci

via Cristoforo Ferrari angolo via Verdi

viale Roma all'interno dell'aeroporto

Per i casi di effettiva e improrogabile necessità, Acea comunica che potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335. Per ogni informazione è possibile contattare il numero verde 800.130.335 e sito internet www.gruppo.acea.it.