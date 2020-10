Traffico in tilt e code per i tamponi al drive in, il Sindaco scrive alla Asl: "Troviamo altra soluzione"

Non solo Roma ma anche Guidonia. Traffico in tilt nella zona della Tiburtina a causa delle auto in fila per effettuare il tampone al drive in allestito nell'area del CAR a Setteville. Come documentato per la zona del Centro Carni, su viale Palmiro Togliatti, anche nel Comune della Città dell'Aria le file hanno determinato ingorghi e blocco della circolazione tanto da spingere il Sindaco Michel Barbet a chiedere la temporanea chiusura.

Caos al drive in di Guidonia

"Come tutti sanno la situazione della viabilità intorno al Car, dove è posizionato il Drive-in per i test Covid, è diventata insostenibile con chilometri di code sia per chi deve effettuare il tampone e per i pendolari che attraversano la zona - dichiara il Sindaco di Guidonia Montecelio Michel Barbet, in merito alla situazione venutasi a creare nei pressi del Car - .Oltre al traffico ed all’incertezza per chi è in fila di effettuare il tampone una volta arrivato il proprio turno- continua il Primo Cittadino- c’è il rischio concreto di interruzione di pubblici servizi come il trasporto con i mezzi Atac e Cotral".

Chiusura momentanea della postazione e ricerca di una soluzione migliore e condivisa la proposta del Primo Cittadino. "Ho proposto al dottor Santonocito di chiudere momentaneamente la postazione drive-in di Guidonia Montecelio- conclude Barbet- mettendomi a disposizione della Asl per studiare una soluzione migliore che possa riguardare una calendarizzazione dei tamponi da effettuare anche in orari e sedi diverse".