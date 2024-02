Vandali in azione a Setteville Nord, imbrattato il cartello di benvenuto

Prima i dissuasori stradali, ora i cartelli segnaletici. Sembra proprio che qualcuno non digerisca i lavori effettuati per la Ryder Cup tra Marco Simone, Settecamini e Setteville Nord. Settimanalmente, infatti, si registrano atti vandalici ai danni delle proprietà pubbliche. Ultimo in ordine cronologico, come riporta la pagine Marcosimoneonline, il cartello d’ingresso a Setteville Nord.

Vandali in azione

Via di Marco Simone è stata inaugurata da poco. La strada è stata allargata e completamente riasfaltata. Per evitare, poi, che i pirati della strada effettuassero manovre pericolose, sono state installati anche dei dissuasori stradali. Qualcuno, però, li ha distrutti, costringendo gli operai ad intervenire rimettendoli al loro posto. L’azione dei vandali, però, non si è fermata. Il cartellone che indica l’inizio del territorio di Setteville Nord è stato completamente dipinto di giallo e rosso ed è stata realizzata la scritta ASR, acronimo di Associazione sportiva Roma. Al di là del tifo, qui si parla di incivili e la fede calcistica, in questo caso, non c’entra nulla.

Danni a ripetizione

Ma è proprio dal gruppo di Marcosimoneonline che si denunciano altri fatti simili. “Qualche giorno prima era toccato alla segnaletica di piazza Sallustio e ad altri cartelli del nostro quartiere - dicono gli amministratori - danni per qualche migliaio di euro se si considerano i cartelli e la manodopera per il ripristino. Tutto come al solito pagato dai cittadini”.