Via alla demolizione del capannone "ex Giannini". Al suo posto un parco giochi per bambini

Via “il mostro” o “la buca” per fare posto ad un parco attrezzato. Dopo decenni di abbandono, il capannone industriale “ex Giannini” a Setteville verrà riqualificato. Uno spazio in disuso e diventato un ricettacolo di degrado farà spazio, grazie ai fondi del Giubileo 2025, ad un’area a disposizione di tutti i cittadini.

L’ex capannone Giannini

La Giunta comunale di Guidonia ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo all’intervento “Programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025” Intervento n. 43 – Riqualificazione urbana area comunale in località Setteville nel comune di Guidonia Montecelio”.

Si tratta dell'area che ospita il capannone industriale "ex Giannini" , da tempo in condizioni fatiscenti. Si procederà alla sua demolizione e alla contestuale realizzazione di un parco giochi e di un parcheggio. L’intervento costerà, in tutto, 900.000 euro.

Fondi giubilari

Guidonia, grazie al Giubileo, riceverà, in tutto, 2,2 milioni di finanziamenti. Una parte, pari a 1,3 milioni, servirà per la realizzazione al bivio di Guidonia, adiacente al Palasport, di un polo sportivo multifunzionale con pista e campo d'atletica, area parcheggi e per il completamento della viabilità di via delle Gerbere fino a via Trilussa. Il resto, come detto, servirà per la demolizione del capannone “ex Giannini” e la realizzazione del parco attrezzato.

"È un intervento che riqualifica un'importante e centrale area della frazione di Setteville da anni in uno stato di abbandono e degrado, oggetto di più segnalazioni e lamentele da parte dei residenti - dichiara il sindaco, Mauro Lombardo - il finanziamento ottenuto rientra nell'elenco degli interventi connessi al Giubileo della Chiesa Cattolica 2025".

"Con l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica si avvia il percorso che porterà a restituire alla collettività un'area che, demolito il capannone, ospiterà un paco giochi e dei parcheggi - precisa l'assessore ai LL.PP., Mario Proietti - siamo particolarmente soddisfatti, come Amministrazione comunale, perché la riqualificazione di questo spazio rientra tra gli obiettivi che ci siamo posti. Restituiamo alla città un'area per l'aggregazione sociale, destinata a grandi e piccoli".