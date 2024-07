Il sogno di Raffaella è realtà, l'operazione a Boston è stata un successo

L’operazione è andata bene, ora si aspetta solo il recupero completo prima di tornare a casa. Raffaella Domenicone, ragazza di 15 anni di Setteville Nord nata con una cardiopatia congenita complessa, l’anomalia di Ebstein, è riuscita a sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico al Boston Children’s Hospital, nosocomio americano all’avanguardia per questo tipo di patologia. A marzo di quest’anno i genitori, Emma e Luigi, avevano lanciato una raccolta fondi con l’obiettivo di raccogliere 280 mila euro. Nel giro di pochi mesi quella cifra è stata ampiamente raggiunta e così Raffaella è volata negli States dove è stata già operata con successo.

L’anomalia di Ebstein

A causa della sua malattia Raffaella non sarebbe dovuta neanche nascere, figuriamoci arrivare all’adolescenza. L’anomalia di Ebstein comporta un’insufficienza della valvola tricuspide. Raffaella si era già sottoposta, a 10 anni, ad un intervento in Italia ma senza successo, anzi. Erano sopraggiunte anche aritmie e l’occlusione di una vena. Per non parlare, poi, dei tanti farmaci che è costretta ad assumere.

La speranza negli States

I genitori di Raffaella hanno scoperto un centro di eccellenza negli Stati Uniti, a Boston. Lì “Raffy” avrebbe potuto avere una speranza ma il costo dell’operazione era proibitivo: 280 mila euro. I genitori hanno così deciso di lanciare una raccolta fondi, partita online ed arrivata anche nei locali commerciali di Setteville, Guidonia, Case Rosse e di tanti altri quartieri di Roma e provincia.

Eventi, tornei di calcio, iniziative di bikers, concerti, associazioni e semplici cittadini. La storia di Raffaella ha toccato il cuore di tanti che, nel giro di pochi mesi, hanno raccolto la cifra necessaria per permettere alla ragazza di Setteville di volare negli Stati Uniti per sottoporsi ad una delicata operazione al cuore. Decisivo, poi, l’aiuto dell’associazione Il Cuore tra le Mani Aps e Insieme a Giordano Aps, che ha contributo per il volo. Il 2 luglio Raffaella e la sua famiglia sono partite per Boston dove la ragazza, in seguito ad esami e controlli, è stata operata dal dottor Pedro del Nido che, prima di entrare in sala operatoria, ha detto alla giovane: “Non avere paura, sarai in mani eccelse”.

L’operazione

L’11 luglio il momento tanto atteso, quello dell’operazione. Il dottor Del Nido ha eseguito con successo il complesso intervento di correzione dell'Ebstein anomaly e il cardiologo dott. Gerard Marx ha concluso il lavoro. Tutti gli esami di controllo hanno confermato che Raffaela sta bene ed è in fase di recupero, anche se ci vogliono alcune settimane per riprendersi completamente.

Il ritorno a casa

Abbiamo contattato mamma Emma che si trova ancora a Boston insieme al marito Luigi e alla figlia Raffaella. “L'operazione è stata più complessa, ha detto il cardiochirurgo, poiché si è trattato di un re-intervento – ha spiegato – ma ci ha anche detto che non rivedrà più Raffaella se non per i controlli. Quanto ho sentito queste parole l’ho abbracciato ed ho pianto dalla felicità”.

Ora manca solo una festa in Italia: “Per il ritorno a casa tutto dipende dai controlli che dovrà fare e dal recupero. Ci hanno detto, prima di partire, che ci vuole all’incirca un mese, dalla data dell’intervento, per fare i controlli e terminare il recupero post operatorio. Dobbiamo vedere come vanno le cose. Raffaella metterà piede in aereo solo quando la situazione sarà completamente tranquilla e superata”. Setteville Nord e tutti quelli che hanno contribuito alla causa aspettano il suo ritorno per festeggiare. La raccolta fondi online, intanto, è ancora aperta per eventuali “contrattempi” che si spera non si verifichino. I soldi raccolti in più, ha spiegato mamma Emma, verranno ridonati all’associazione Il Cuore tra le mani Aps.