Problemi di condotta e di comportamento: Asl e scuole di Guidonia insieme per la salute dei bambini

Coping Power Scuola, ovvero un programma di prevenzione universale integrato nel percorso didattico per problemi di condotta, aggressività e più in generale per le problematiche di comportamento che si manifestano in modo vivido nell’ambiente scolastico e si esprimono soprattutto nella difficoltà di stare alle regole della classe e nel mettere in atto comportamenti che possono creare danni agli altri ma anche alla persona stessa. Questo il progetto attivato dal Tmsree (Tutela Salute Mentale e Riabilitazione dell'Età Evolutiva) di Guidonia e rivolto alle insegnanti delle scuole dell’infanzia del territorio afferente al distretto sanitario della Asl Roma 5.

Un progetto che pone particolare attenzione alle scuole maggiormente periferiche del territorio con l’intento di rendere il servizio maggiormente fruibile ed in futuro estenderlo alle scuole del restante territorio. L’attività sarà svolta con incontri in presenza e da remoto.



Gli obiettivi principali che il Coping Power Scuola si pone sono:

Prevedere il raggiungimento dei traguardi di sviluppo.

Incrementare la capacità di organizzare efficacemente le attività ludico-didattiche.

Prevenire o ridurre eventuali problematiche legate al comportamento.

Permettere al minore di capire e accettare il punto di vista dell’altro.

Insegnare modalità adeguate per entrare a far parte del gruppo dei pari.

Favorire il potenziamento delle abilità sociali.

Sviluppare autostima, identità e competenze.

Utilizzare appropriate pratiche educative.

Modulare lo stress degli insegnanti.

Incrementare la capacità di individuare e trovare soluzione ai problemi, con adeguati stili di comunicazione.

Gli incontri