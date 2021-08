Guidonia, "Sì alla bonifica per la discarica dell’Inviolata": M5s e PD fanno quadrato contro i rifiuti di Roma

L’emergenza rifiuti prospettata per settembre ha riportato in auge la discarica ed il Tmb del comune della Città dell'Aria, contrario però alla riapertura

A lanciare l’allarme ci ha pensato l’Ama con una lettera. Roma rischia di dover fronteggiare, a settembre, una nuova emergenza rifiuti, con la mancata raccolta di circa 1400 tonnellate di scarti a settimana. Immondizia che resterebbe sulle strade perché, dal prossimo mese, non ci saranno impianti adeguati dove conferirli.

L'incontro con il prefetto

Per evitare una nuova emergenza sanitaria, il prefetto di Roma lunedì 9 agosto ha convocato un incontro a cui hanno preso parte, tra gli altri, anche la Sindaca della Capitale ed il Sindaco Michel Barbet di Guidonia Montecelio. Il primo cittadino del comune della Città dell'Aria in quell’occasione ha ribadito la richiesta, già inoltrata alla Regione attraverso un’apposita delibera, di ritirare tutte le autorizzazioni già concesse per la discarica ed il TMB dell’Inviolata.

“Siamo fiduciosi che il Prefetto e tutti i convenuti abbiano compreso le ragioni di una Città martoriata da oltre un trentennio di sversamenti di rifiuti che stanno mettendo in pericolo la salute dei cittadini arrecando un danno concreto al nostro ambiente, alla nostra terra” ha fatto sapere Barbet a margine dell’incontro. Anche perchè, quello che Guidonia Montecelio vuole per l’Inviolata è tutt’altro. Anche se gli impianti non sono più sotto sequestro,il Comune ha espresso chiaramente l’esigenza di non utilizzarli. Ed è tornato a farlo con una mozione firmata dal M5s, il gruppo che sostiene Barbet, insieme al Partito democratico.

A Guidonia un asse M5s- PD

“Il nostro obiettivo è di mettere la parola fine a qualsiasi ipotesi di riapertura della discarica-dichiarano i firmatari-alla luce della conferenza dei servizi, inoltre, è più che mai necessario ed improcrastinabile procedere con la bonifica ed il capping della discarica - hanno spiegato i consiglieri M5s e PD - La nostra mozione punta proprio a questo risultato, tenendo alta l'attenzione su temi che riguardano la salute dei cittadini ed il rispetto dell'ambiente”.

Ipotesi Guidonia bocciata anche in Regione

Sponde trasversali sono arrivate anche dalla Regione Lazio. "Apprendo la notizia che per trovare una soluzione ai rifiuti di Roma si sta pensando alla riapertura del Tmb di Guidonia, una città che ha già pagato un prezzo molto alto in questo campo, e non solo. Per Guidonia- ha dichiarato il presidente del consiglio regionale Marco Vincenzi - è tempo di risanamento, non di aprire impianti di rifiuti".

Contraria all’opzione del comune tiburtino anche la consigliere della Lega Laura Carataginese. “E’ impensabile sacrificare di nuovi i guidoniani che hanno già dato troppo negli anni - ha commentato la consigliere leghista Laura Cartaginese- rifiuti non sono un pacco trasportabile dove capita, vanno gestiti con capacità e buon senso, due doti che l’amministrazione pentastellata non ha mai avuto e questa ne è l’ennesima dimostrazione”.

Le alternative a Guidonia

Quali scenari quindi si prefigurano per evitare, a settembre, di far trovare ai romani ancora una volta le strade invase dai rifiuti? Il rischio è concreto e per scongiurarlo la prima ipotesi è di chiedere alla Ecosystem di Pomezia di riprendere a lavorare, con il suo impianto di trattamento meccanico le 420 tonnellate di rifiuti tal quale in arrivo da Roma. Poi serve una mano, per le restanti 900 tonnellate, anche dagli impianti fuori regione, in Toscana ed a Napoli. Se non si seguono quelle strade, è stato ricordato al Prefetto, resta il TMB di Guidonia. Il Comune però, a guida 5 stelle, è fortemente contrario. Anche in maniera trasversale. Servono però soluzioni rapide perchè, con il ritorno dei romani delle ferie, il problema del conferimento dei rifiuti diventerà stringente. Ed alla vigilia della tornata elettorale del 3 e 4 ottobre, non sarà un bel biglietto da visita con cui presentarsi ai cittadini.