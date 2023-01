Rifiuti di Roma nel Tmb di Guidonia, pronte le barricate

Sembra essere ormai tutto pronto per l’apertura del Tmb di Guidonia Montecelio, dove Roma potrà conferire i propri rifiuti in attesa del termovalorizzatore di Santa Palomba. Ma ad essere pronte sono anche le proteste. Già dalle 9 di domani mattina, lunedì 9 gennaio, a darsi appuntamento di fronte all’impianto c’è il coordinamento cittadino e il gruppo dei consiglieri comunali del Movimento cinque stelle della Città dell’Aria. L’obiettivo? Fermare l’ingresso dei camion dell’Ama.

“Non possiamo tollerare questo atto di forza a danno del nostro territorio da parte del sindaco di Roma, e della Città metropolitana, Roberto Gualtieri - scrivono i consiglieri -, agevolato dalla debole e sterile opposizione del sindaco di Guidonia Montecelio, Mauro Lombardo, che non ha saputo realmente difendere la salute dei nostri concittadini”.

“Partiremo da oggi e per tutto il mese di gennaio, con una serie di azioni mirate - promettono invece i cittadini organizzati in un coordinamento tra le realtà associative di zona e ambientaliste -. La prima di queste è di ritrovarci all’ingresso di via dell’Inviolata per manifestare il nostro dissenso al collaudo del Tmb”.