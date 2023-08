Orari più lunghi e tante novità: i progetti per le biblioteche comunali

Più ore di apertura e novità nel regolamento di disciplina dei servizi per le biblioteche comunali di Guidonia Montecelio, Villalba, Guidonia, Setteville e Montecelio.

Dopo l'approvazione in Consiglio Comunale del primo regolamento sui Servizi Bibliotecari, è in corso di sottoscrizione la convenzione con il Polo Bibliotecario Nazionale. Il nuovo regolamento prevederà nuove modalità di fruizione, uso e gestione delle biblioteche e dei suoi volumi.

Il nuovo regolamento ha portato soddisfazione a Michela Pauselli, assessore alla Cultura che ha sottolinato il lavoro di squadra fra commissione cultura e uffici comunali. Pauselli annuncia due novità: “Le biblioteche sono la casa della cultura per eccellenza e abbiamo intrapreso una serie di azioni che ne miglioreranno l’efficienza generale. A breve sarà possibile garantire un prolungamento degli orari di apertura della biblioteca di via Moris, un obiettivo importante per i nostri giovani e per i lettori di tutte le età. È stata inoltre individuata una nuova sede per la biblioteca di Montecelio che, al termine degli ultimi interventi, tornerà finalmente fruibile”.