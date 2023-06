A Guidonia Montecelio nasce la Commissione Consiliare per la Trasparenza

Martedì 13 giugno il consiglio comunale di Guidonia Montecelio ha nominato i cinque componenti della Commissione Consiliare per la Trasparenza che potrà vigiliare sull'attività dell'Amministrazione.

Membri della commissione sono due esponenti della maggioranza e due di opposizione. La presidenza è stata affidata al consigliere comunale più votato dell’opposizione Adalberto Bertucci. Gli altri membri eletti sono: Michele Venturiello, Mauro De Santis, Emanuele Di Silvio e Claudio Zarro. La commissione resterà in carica per l'intero mandato consiliare e i suoi membri non riceveranno alcuna indennità, gettone, rimborso o compenso di alcun tipo per lo svolgimento delle funzioni.

Il controllo sulla corretta applicazioni dei regolamenti comunali, sulla gestione dei beni comuni e sull'erogazione dei servizi pubblici saranno ora compiti della commissioni. Inoltre la Commissione potrà formulare proposte, osservazioni, relazioni per promuovere il principio di trasperanza.

Il sindaco Mauro Lombardo sottolinea, che la nascita per la prima volta della Commissione nel comune sia fondamentale per garantire un controllo adeguato. Il presidente del Consiglio Comunale Erick D'Alisa sottolinea: “Avviare i lavori di questa Commissione non è stato un mero adempimento normativo. È una spontanea volontà di questa Amministrazione di garantire la massima trasparenza nella gestione del Comune. Auguro un buon lavoro alla neo-costituita Commissione Consiliare per la Trasparenza, assicurando sin da ora la massima collaborazione".