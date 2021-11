Anniversario Milite Ignoto: a Guidonia un monumento per il carabiniere Paolo Centroni

In occasione del Centenario del Milite Ignoto e della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, questa mattina il Sindaco Michel Barbet ha inaugurato il monumento al Milite Ignoto presso Largo Centroni. Simbolico anche il luogo che ricorda la scomparsa del Carabiniere Paolo Centroni, alla cerimonia, infatti, ha preso parte anche la sorella Annamaria Centroni.

"Ricordare i caduti della Grande Guerra è un dovere morale e civico per qualsiasi Amministrazione Comunale- ha dichiarato il Sindaco Michel Barbet - soprattutto ripensare a chi non ha avuto la possibilità di essere riconosciuto. Per questo motivo, quindi, è più che mai fondamentale la presenza di questo monumento all’interno della nostra Città, in un luogo simbolico che unisce la storia passata del nostro Paese a quella recente di Paolo Centroni".