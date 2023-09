Marco Simone tirato a lustro per la Ryder Cup

La Ryder Cup continua a fare miracoli. Dopo l’annuncio dell’apertura del cancello di via di Parco Azzurro, il raddoppio della Tiburtina, la nuova rotatoria di via Marco Simone e il potenziamento dei mezzi pubblici, la manifestazione sportiva che andrà in scena a partire dal 25 settembre al golf club Marco Simone porta altri benefici ai residenti di Roma e non solo.

Ama in azione

Il golf club Marco Simone fa parte del vasto territorio del comune di Guidonia ma si tratta di una zona che interessa soprattutto gli abitanti di Settecamini, Castelverde, Colleverde, Sant’Alessandro ed il vicino comune di Fonte Nuova. dall’inizio di settembre, squadre di operatori ed operatrici dell’Ama sono all’opera per ridare decoro all’area che ospiterà la 44° edizione della storica manifestazione di golf che si svolgerà, per la prima volta, in Italia.

Sono in tutto 14 gli operatori tra addetti al diserbo, allo spazzamento ed al lavaggio impegnati in queste operazioni. I dipendenti Ama sono supportati da mezzi speciali, cinque a vasca, due spazzatrici, un camion dotato di cassa e braccio ragno, un bobcat e altri mezzi per la logistica. Il team sta svolgendo quotidianamente azioni di diserbo, decespugliamento a bordo strada e interventi di rimozione di ingenti quantitativi di rifiuti. I lavori si concluderanno il 22 settembre.

“Desidero ringraziare i nostri operatori per il grande lavoro che stanno facendo in vista di un appuntamento importante per la capitale e che darà un risalto internazionale alla nostra città. Una pulizia straordinaria necessaria per garantire la piena riuscita della manifestazione – dichiara il Presidente di Ama, Daniele Pace –Siamo orgogliosi di poter offrire un contributo concreto”.

Cosa accadrà dopo la Ryder Cup?

Molti abitanti della zona si chiedono cosa accadrà una volta terminata la manifestazione. Alcuni lavori previsti per la Ryder Cup, infatti, termineranno dopo la fine dell’evento, entro il 2023. C’è timore, visto come vanno spesso certi cantieri legati ai grandi eventi, che l’area possa essere di nuovo dimenticata dalle istituzioni. Mai si era visto, probabilmente, questo livello di decoro