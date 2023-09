I miracoli della Ryder Cup, verrà aperto il cancello di via Parco Azzurro

È un vero e proprio miracolo, l’ennesimo compiuto dalla Ryder Cup. In occasione della manifestazione golfistica, che si terrà presso il golf club Marco Simone dal 25 settembre al 1° ottobre, via di Parco Azzurro sarà aperta. Sette giorni circa durante i quali gli automobilisti potranno tranquillamente passare attraverso il centro residenziale che mai, prima d’ora, aveva aperto i suoi cancelli.

Cancelli chiusi

Via di Parco Azzurro attraversa l’omonimo centro residenziale che confina, da una parte, con la via Nomentana e, dall’altra, con la via Palombarese. In passato, tanto per dare un’idea su quanto sia importante la novità in arrivo con la Ryder Cup, cittadini di Fontenuova, Mentana, Monterotondo ma anche di Roma, in particolare quelli che vivono nel IV municipio, avevano chiesto l’apertura al pubblico di via di Parco Azzurro durante i lavori sulla via Palombarese. Via di Parco Azzurro, infatti, è chiusa da una sbarra con tanto di guardiania, per permettere l’accesso al complesso solo a chi ci vive ed ai loro ospiti.

Raccolta firme

A dicembre 2021, inoltre, le famiglie di Parco Azzurro organizzarono una raccolta firme per dire di “no” all’apertura del cancello su via Palombarese. La volontà era quella di impedire il transito delle auto attraverso il quartiere, un’eventualità che avrebbe “rovinato” la pace del quadrante. Il comune di Guidonia voleva aprire questa strada per alleggerire il traffico, permettendo così agli automobilisti di “tagliare” dalla via Palombarese verso la via Nomentana, evitando così un giro molto più lungo.

I miracoli della Ryder Cup

Per questo si può dire che, ancora una volta, la tanto discussa Ryder Cup abbia compiuto un altro miracolo. Nonostante i ritardi ed i disagi, con questa manifestazione è stata raddoppiata la via Tiburtina, realizzata la tanto agognata rotatoria di via Marco Simone, riasfaltate le strade e potenziati anche i mezzi pubblici. Alcune opere, come ribadito più volte, verranno completate entro la fine del 2023, quindi dopo la fine dell’evento. Alla fine, però, i disagi affrontati dagli abitanti saranno, in qualche modo, ripagati