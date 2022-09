Ryder Cup 2023 a Roma: la Regione interviene sulla viabilità

Da venerdì 29 novembre a domenica 1 ottobre 2023, Roma sarà sede della Ryder Cup 2023 il grande torneo di golf che si svolgerà al Marco Simone Golf&Country Club di Guidonia Montecelio.

Per il più grande evento internazonale di golf, occasione importante per il territorio e che vedrà una grande affluenza di appassionati da tutto il mondo, saranno effettuate delle modifiche alla viabilità della zona di Marco Simone e degli adeguamenti sulle altre strade per una spesa prevista dalla Regione Lazio di 50 milioni di euro.

I lavori si concentreranno su via Tiburtina, via Nomentana, via Marco Simone, via Casal Bianco, via Palombarese e numerose strade interne ai Comuni di Guidonia, Fonte Nuova e Tivoli, la via del tecnolopolo, il collegamento tra il Casello della A 24 Settecamini e la rotatoria di Setteville su via Tiburtina e altri interventi sul Comune di Guidonia, relativi ai quartieri di Colle Fiorito e Setteville.

L'intervento più importante riguarda il raddoppio della viabilità esistente di via di Marco Simone, dalla rotatoria di via Nomentana al km 14 e 600 circa all’innesto con via Tiburtina al km 15 e 800 circa, per uno sviluppo complessivo di più di 5 km. Il lavoro è stato suddiviso in due lotti:

- Lotto A: interessa i primi 1650 m a nord, ovvero il raddoppio di via Palombarese fino alla rotatoria esistente con via di Marco Simone. Lungo l’intervento è prevista la realizzazione di 3 intersezioni a rotatoria esistenti da adeguare;

- Lotto B: interessa la restante parte a sud di via di Marco Simone per circa 3500m. Lungo l’intervento è prevista la realizzazione di 2 intersezioni a rotatoria nuove e l’adeguamento di 1 intersezione esistente.

Ad oggi è già stato completato il rifacimento della sovrastruttura stradale di via Palombarese, via Nomentana e via della Centrale del Latte, costato circa 4 milioni di euro. Nella giornata di ieri sono iniziati i lavori nel piazzale antistante la stazione di Tivoli Terme e il tratto della Tiburtina di competenza comunale, che va dal ponte della ferrovia fino al bivio di Guidonia, per un totale di 1,6 km.

"La Ryder Cup ci ha dato la possibilità di arricchire le infrastrutture dell’area, che richiedevano da tempo un intervento sulla viabilità”. ha dichiarato parole di Mauro Alessandri, Assessore ai Lavori Pubblici della Regione Lazio.