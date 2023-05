Lavori Ryder Cup 2023, verrà potenziato il trasporto pubblico dalla stazione di La Rustica

Le navette faranno la spola dalla stazione Tiburtina a quella di La Rustica, fino a raggiungere il Golf Club Marco Simone. La Regione Lazio e la Federazione Italiana Golf, nell’ambito dell’organizzazione della Ryder Cup 2023 che partirà il 25 settembre nel centro sportivo che sorge lungo via Marco Simone, hanno raggiunto un accordo per potenziare l’offerta di mezzi pubblici durante tutta la kermesse. Un servizio che, secondo le stime, verrà utilizzato da circa 42mila utenti visto che l’accesso con l’automobile al golf club sarà riservato solo ad atleti ed addetti.

Zone off limit

Nell’accordo sottoscritto si spiega che nell’area circostante e attigua al club Marco Simone verrà implementato un “perimetro di traffico” per garantire l’accessibilità soltanto ai veicoli. Per gli spettatori, quindi, non sarà possibile raggiungere l’area di gara con mezzi privati o a piedi. Per questo, si è pensato di organizzare “un sistema di navette dedicate e dirette che partiranno da diversi siti strategici”.

Le linee di trasporto

Per accogliere i circa 42 mila utenti che dovrebbero usufruire del servizio, il piano di mobilità è articolato in 5 linee di trasporto per raggiungere la venue della manifestazione sportiva, fra le quali è incluso il tratto che collegherà il polo La Rustica al Marco Simone Golf & Country Club, tratto lungo circa 10 chilometri. Per quanto concerne il trasporto ferroviario, Regione Lazio e Trenitalia S.p.A. stanno programmando “il potenziamento dell’offerta di servizio per il collegamento tra le stazioni Roma Tiburtina e La Rustica UIR per l’intera durata della manifestazione sportiva”.

Gara

La Regione Lazio affiderà il servizio ad uno o più operatori economici tramite una procedura di gara da indire tramite Astral. La Regione metterà a disposizione dell’azienda regionale 140 mila euro mentre la Federazione Golf, in qualità di organizzatrice dell’evento, contribuirà con altri 260 mila euro.

Lavori

Nel frattempo, procedono i lavori per adeguare la viabilità. Se molti cantieri sono in ritardo ed altri non sono proprio partiti, negli ultimi giorni via di Marco Simone è stata chiusa al traffico per realizzare il raddoppio della carreggiata. Lavori che, per forza di cose, stanno causano non pochi disagi agli abitanti di Settecamini, Fonte Nuova e Guidonia.