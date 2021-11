Guidonia e Roma più vicine, inaugurata la linea Cotral Marco Simone-Ponte Mammolo

Guidonia Montecelio e Roma più vicine. E' stata inaugurata nel pomeriggio di giovedì la nuova linea autobus Cotral che da Marco Simone porterà alla fermata Metro di Ponte Mammolo. Presenti alla cerimonia il sindaco della Città dell'Aria Michel Barbet, l’Assessore Regionale ai Trasporti Mauro Alessandri e Carlo Petrolini, Responsabile della direttrice Roma-Rieti di Cotral.

"Il nuovo servizio sarà attivo da lunedì 8 novembre e prevede 11 corse giornaliere: 6 all’andata e 5 al ritorno che consentiranno ai residenti di Marco Simone, Setteville Nord, Collina del Sole e Settecamini di raggiungere Roma da lunedì al sabato in poco più di 40 minuti- informano da Cotral- il capolinea sarà Piazza Sallustio Crispo lungo Via Palombarese ed attraverserà Via Marco Simone, Via Valle dell’Aniene, per poi risalire lungo Via di Casal Bianco e Via Quasimodo, per servire il quartiere di Collina del Sole e poi riscendere verso Settecamini fino all’immissione in Via Tiburtina direzione Roma. Le partenze da Piazza Sallustio Crispo sono previste per le ore 6, 7:30, 10, 15, 16:45 e 18:45, mentre il ritorno dal capolinea Cotral a Ponte Mammolo saranno alle ore 6:45, 8:20, 13:30, 16 e 18".

"Grazie al lavoro dell’Assessore ai Lavori Pubblici Antonio Correnti, degli uffici e della sinergia con le associazioni del territorio, all’impegno della Regione Lazio ed in particolare con l’Assessore ai Lavori Pubblici Mauro Alessandri e dell’azienda Cotral, il quartiere di Marco Simone sarà collegato, attraverso l’autobus, alla fermata metropolitana di Ponte Mammolo - dichiara il Sindaco di Guidonia Montecelio Michel Barbet -. Un risultato, quindi, frutto della sinergia tra più attori in campo e che rientra in uno dei punti programmatici frutto dell’accordo di governo tra il Movimento 5 Stelle ed il Partito Democratico".