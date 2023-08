Continuano i lavori stradali in via Marco Simone: i dettagli

Si avvicina l'apputamento con la Ryder Cup e allora continuano i lavori in via Marco Simone, nel comune di Guidonia Montecelio. Astral è pronta a partire ai lavori per il raddoppio e la messa in sicurezza della via che seguono la realizzazione della rotatoria all’incrocio tra via Tiburtina e via Marco Simone.

Nello specifico per l'esecuzione delle prove di carico del nuovo ponte sul fosso Pratolungo dalle ore 20:00 di lunedì 7 agosto 2023 alle ore 07:00 di martedì 8 agosto via Marco Simone sarà chiusa dalla rotatoria sulla S.P. 23/a Paombarese all'impianto Italgas. La circolazione sarà consentita ad esclusione fatta per i mezzi pesanti.

Via Bellegra, nel tratto tra via Marco Simone e via Agosta resterà invece chiusa dalle 05:00 di lunedì 7 agosto 2023 fino alle ore 18:00 di sabato 12 agosto per permettere la realizzazione di una rotatoria.