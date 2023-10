Incontro post Ryder Cup, cittadini infuriati per i lavori incompleti e le strade (non collaudate) pericolose

Opere non collaudate, altre che verranno realizzato da qui ad un anno e strade che devono ancora essere messe in sicurezza. Una fotografia dei lavori realizzati (o quasi) per la Ryder Cup scattata durante l’incontro che si è tenuto lunedì 16 ottobre presso la parrocchia di Santa Maria dell’Orazione a Marco Simone e presentata a circa 150 cittadini che hanno affollato le sale. Al tavolo, per spiegare cosa è stato fatto per la viabilità grazie alla kermesse sportiva, c’erano i sindaci di Guidonia, Mauro Lombardo, Fonte Nuova, Piero Presutti, i consiglieri regionali Grasselli, Bertucci, Capolei, Simeoni oltre agli assessori Righini e Rinaldi. Vero “mattatore” della serata è stato l’amministratore unico di Astral, Antonio Mallamo. È toccato a quest’ultimo fare il punto dei lavori tra proteste e invettive dei cittadini presenti.

Lavori non completati

Ad aprire l’incontro è stato il sindaco di Guidonia che, con grande chiarezza, ha esordito dicendo che “i lavori strutturali non sono completati”. Per fare in modo che la Ryder Cup fosse un successo, “si è deciso di concentrare tutta l’attenzione sulle priorità essenziali. Abbiamo lasciato ad un secondo momento la realizzazione delle altre opere pubbliche”. Un fatto certificato il giorno dopo la fine dell'evento, con la ricomparsa dei cantieri sulla già inaugurata via Tiburtina.

Gli obiettivi per Guidonia e Setteville

Lombardo ha illustrato cinque obiettivi per la città di Guidonia, da realizzare grazie all’impegno di Astral. Tra questi, c’è il raddoppio di via Muratori a Setteville. Qui verranno realizzati nuovi marciapiedi, compreso uno vicino alla chiesa di Santa Maria dell’Orazione. Inoltre, è prevista anche la realizzazione della nuova sede del mercato, attualmente operativo in un “luogo totalmente inadeguato”.

C’è in programma anche la realizzazione della bretella che dalla provinciale 28 bis andrà su via Muratori, all’altezza di via Valle dell’Aniene. Questi lavori, insieme al raddoppio di via Muratori e la nuova sede mercatale, costeranno 5 milioni di euro. In questi casi le conferenze dei servizi sono in fase di chiusura e si potrà procedere, a breve, con le gare d’appalto.

Altri lavori

Il sindaco di Guidonia ha assicurato che si rifarà via Aureliano, collegando il centro storico di Guidonia con Formello e la via Palombarese. Questa strada doveva essere raddoppiata ma la soprintendenza ha bloccato tutto, giudicando l’intervento impossibile. Con i soldi “risparmiati” verrà asfaltata via Anticoli Corrado. C’è poi la rotatoria da due milioni di euro tra via Tacito e via Parco Azzurro. Qui ci sono “dei problemi tecnici che vanno risolti”. In particolare, Laura Biagiotti, fondatrice del Golf Club Marco Simone, si è resa “disponibile a cedere” i terreni su via Tacito, di sua proprietà, per andare avanti con i lavori. “Sono tutti interventi in dirittura d’arrivo” ha assicurato Lombardo.

Mancano le “code” dei lavori

Il primo cittadino di Guidonia, padrone di casa, ha sottolineato come ci siano ancora “da fare delle asfaltature con le economie di gare sulle le strade oggetto dei bypass nei giorni della Ryder Cup”. “I lavori realizzati appaiono non del tutto conclusi – ha ammesso - mancano le “code” perchè è stato posticipato ciò che andava fatto con più calma”.

L’intervento di Astral

Dopo i saluti del sindaco di Fonte Nuova, ha preso la parola Antonio Mallamo di Astral che ha curato i cantieri da 50 milioni di euro. Per prima cosa, ha ringraziato i cittadini per aver sopportato i disagi dovuti ai cantieri e alle modifiche alle viabilità che ci sono state durante la Ryder Cup. Mallamo ha quindi affrontato il tema di via Marco Simone. Con il raddoppio la strada è diventata, secondo i cittadini, pericolosa soprattutto a causa dell’alata velocità con la quale circolano alcune vetture. “Non abbiamo la presunzione che tutto vada bene – ha detto Mallamo – la messa in sicurezza di via Marco Simone si farà a brevissimo”. Bisognerà attendere un po’ per rifare l’asfalto in alcuni tratti ma l’amministratore di Astral è apparso fiducioso per le tempistiche.

Verrà messa in sicurezza anche via Palombarese, eliminando gli avvallamenti, rifacendo i marciapiedi ed i pali dell’illuminazione, specialmente quelli che danno fastidio ai pedoni. “È stata già picchettata la rotatoria di via Nomentana”, quella dove arriva la via Palombarese. Su questo intervento, ha spiegato la consigliera Micol Grasselli, “Astral sta già progettando il raddoppio della strada in ingresso alla rotatoria quando si viaggia in direzione Roma” visto che, con i lavori da poco effettuati, la situazione della viabilità “è peggiorata”.

Le proteste dei cittadini

Per circa mezzora è filato tutto liscio. L’ambiente si è scaldato quando Mallamo ha spiegato che per fare tutti i lavori annunciati dal sindaco Lombardo “dovremmo fare delle gare da qui ad un anno”. A quel punto i cittadini presenti sono saltati dalla sedia, interrompendo la relazione di Mallamo che ha poi specificato, tra grida e mugugni: “L’ultimo intervento sarà completato entro un anno” visto che alcuni lavori non erano previsti per la Ryder. “Non si può pretendere di fare tutto in meno tempo” ha aggiunto l’amministratore di Astral che è stato nuovamente sovrastato dalle voci di protesta. A quel punto, Mallamo ha posato il microfono con un laconico “ho terminato, scusate”.

Opere non finite

A precisa domanda, Mallamo ha ammesso che “nessuna opera di via Marco Simone è stata collaudata nello stato dell’arte” perché, come aveva detto anche Lombardo, “mancano le code di lavoro. Le ditte che sono entrate in cantiere sono registrate, è tutto regolare con nessun impiegato abusivo”. E per la messa in sicurezza di via Marco Simone, Mallamo ha previsto la realizzazione di “dossi lunghi perché lì si corre troppo” aggiungendo anche “attraversamenti pedonali rialzati” ed altri interventi. L’amministratore ha voluto sottolineare come la strada sia a “norma”, frase che ha scatenato nuovamente le proteste dei presenti. “Fuori norma è chi fa inversione lungo la striscia continua” ha ribattuto Mallamo. Tra l’altro, su via Marco Simone si starebbe pensando di installare dei jersey a dividere le due corsie, almeno secondo quanto riferito dalla consigliera Grasselli.