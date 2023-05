Lavori Ryder Cup, i camion percorrono la viabilità alternativa riservata alle automobili

I cartelli stradali e le indicazioni prima della chiusura parlano chiaro: il percorso alternativo è vietato ai mezzi pesanti. Peccato che, già dal primo giorno, molti cittadini abbiano visto passare camion e furgoni lungo quelle strade che, in teoria, sono riservate solo agli automobilisti. Dal 15 maggio e fino al 5 giugno la via Marco Simone, che porta all’omonimo golf club dove si svolgerà, a partire dal 25 settembre, la Ryder Cup 2023, è stata chiusa la traffico per effettuare i lavori di raddoppio della carreggiata. Per agevolare i cantieri è stata pensata una lunga viabilità alternativa vietata, invece, ai mezzi pesanti. Invece, secondo le testimonianze di chi abita in zona, le nuove regole non sarebbero state rispettate.

Mezzi pesanti

Marcosimoneonline, community molto attiva su Facebook, ha segnalato, grazie ai propri iscritti, la presenza di camion lungo le strade che, sulla carta, sono state riservate solo alle automobili. “I cittadini "vedetta" di Marco Simone e Setteville Nord ci hanno segnalato diversi passaggi di mezzi pesanti nonostante la presenza della polizia municipale in più punti - si legge sulla pagina social - abbiamo contattato diverse aziende che hanno attraversato la nostra frazione facendo presente che vige il divieto di transito per i mezzi superiori a 35q”. La risposta ricevuta è stata quanto meno eloquente: “Ci hanno risposto candidamente che allungherebbero troppo passando per altre strade, dovendo dirigersi alla cava di via Casal bianco. Di positivo abbiamo visto che l'amministrazione ha istallato il divieto ai mezzi pesanti su diverse vie, ora ci auguriamo che la polizia municipale li faccia rispettare”.

Traffico

Del resto, quel quadrante a metà tra il comune di Guidonia ed il IV municipio di Roma è da sempre caratterizzato da enormi difficoltà a livello di traffico. La chiusura di via Marco Simone non sta facendo altro che aumentare i problemi di circolazione che, si spera, dureranno solo fino ai primi di giugno. I cittadini, inoltre, sono preoccupati dal fatto che di cantieri ne devono ancora essere aperti diversi con la conseguenza che i disagi, per loro, non sono di certo finiti qui.

Percorso alternativo

Per consentire i lavori di raddoppio di via di Marco Simone e di messa in sicurezza dell’area soggetta ad allagamenti nei pressi di via Palombarese, il Comune di Roma ha ordinato la chiusura della strada nel tratto compreso tra via Bellegra e la rotatoria della via Palombarese. È stata pensata, per questo, una viabilità alternativa: chi viaggia in direzione Palombarese dovrà passare per via Bellegra, via Percile, via Polibio e via Tacito. Percorso inverso, invece, per chi viaggia verso via Tiburtina.