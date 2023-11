I doni dalle scuole di Roma a quelle dell'Afghanistan

Luca Di Bianca scrittore e volontario in campo profughi e orfanotrofi in giro per il mondo ha donato alla scuola privata di Bamyan in Afghanistan, giocattoli e materiale scolastico offerto dai bambini della della Scuola Primaria e dell’Infanzia Sant’Anna di Roma e dell’Asilo nel Bosco di Ostia.

Luca, ragazzo guidoniano coordinatore di BHS Travel, incontra i bambini delle scuole elementari romane facendo degli storytelling tratti dai suoi libri, accompagnati da musica ed immagini fotografiche scattate durante i suoi viaggi. La sua missione è quella di sensibilizzare i bambini a realtà diverse e più difficili e renderli partecipi dei suoi progetti di volontariato. Durante gli incontri ogni bambino regala un piccolo dono (giocattoli, peluche, quaderni e pennarelli) da consegnare poi ai bambini meno fortunati. Al ritorno dai suoi viaggi Luca ritorna alle scuole romano mostrando ai bambini le foto della consegna tra il loro stupore e la loro gioia per aver fatto una buona azione.

Oltre ai doni dei bambini Di Bianca fa delle donazioni economiche grazie al guadagno dei suoi libri ed acquista anche materiale sportivo che utilizza spesso in prima persona facendo attività ricreative con i bambini dei campi profughi e degli orfanotrofi come educazione motoria e calcio.

Nella scuola afghana gestita dall'organizzazione HASCO (Help Afghan Street Children Ong) Luca ha donato una parte dei guadagni del suo quinto libro “Eroi nella Terra di Nessuno".