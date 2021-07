Guidonia Montecelio: sei liste civiche danno vita all'Officina del Programma

Una serata importante per l’Officina del Programma, martedì sera, per il primo incontro tra gli iscritti e gli amici delle sei liste che, al momento, compongono la compagine civica che si è formata in vista delle prossime elezioni a Guidonia Montecelio. Presentato ufficialmente anche il portavoce del gruppo, Erick D’Alisa. Si sono ritrovate Il Biplano, Guidonia Domani, La Nuova Storia, Giovane Guidonia, L'Onda e Guidonia Civica.

Un nutrito gruppo di liste, di persone, animate dall’interesse di far bene per la Città dell’Aria. Dopo gli incontri e le riunioni in cui si è iniziato a dare forma e sostanza alla proposta che l’Officina del Programma proporrà ai guidoniani, è stato il momento di un bell’incontro, conviviale, in cui fare il punto e scambiarsi idee ed opzioni.

Con l'occasione è stato presentato il portavoce scelto dal gruppo, Erick D’Alisa. “Questa nuova realtà civica - commenta D’Alisa - è frutto dell'esperienza vissuta sul territorio e che continua a riempirci di stimoli. E’ l'unione di chi con coerenza rappresenta da tempo la componente civica a Guidonia Montecelio e di chi ha deciso di potenziare il proprio impegno per la propria città sicuri che l'evoluzione sia nella scelta civica che operi sul territorio generando nella politica un aspetto innovativo, fatto di libertà, pensiero e azione. Siamo pronti ad arricchirci del contributo di tutti coloro che con competenza e partecipazione vogliono contribuire a dare nuova linfa vitale alla città”.