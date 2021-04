Nasce la Lista Civica Giovane Guidonia: "Nuove opportunità per una generazione che avanza "

Nasce la lista Civica Giovane Guidonia, nata dal nucleo fondativo dei giovani di “Azione”, ma integrata con realtà ulteriori e diverse. Una formazione che vuole caratterizzarsi per un approccio aperto ed inclusivo che"si presenta alla Città e, presto, quando le norme emergenziali lo permetteranno, terrà il proprio battesimo pubblico.

"Il progetto su cui stiamo lavorando è quello di costruire una Guidonia Montecelio (una delle città più giovani anagraficamente d’Italia) giovane e per i giovani. Siamo consapevoli che proprio sulle nuove generazioni la nostra Città debba puntare per costruire la propria identità, culturale, sociale e politica. Non sterile giovanilismo, quindi, ma un approccio giovane e quindi innovativo e libero dai preconcetti della politica tradizionale.

Per iniziare abbiamo deciso di collaborare ed interloquire con il Polo Civico e con l’Onda nei quali abbiamo riscontrato uno spirito d’innovazione comune alla nostra idea per Guidonia Montecelio, idee concrete e competenza nel concretizzarle. Fin da subito ci è sembrato naturale e ragionevole dialogare con realtà che da subito hanno saputo proporre contenuti pragmatici e che rappresentano un punto d’unione per tutto il civismo guidoniano. Discuteremo su varie tematiche, ma soprattutto riguardo al peso che i giovani avranno nel futuro della nostra Città e come creare nuove opportunità per una generazione che avanza.

Sarà un gruppo di lavoro aperto, permanente e dialogante, mirato verso una città che guarda al futuro, ai giovani e alla cultura.

Il nostro gruppo presenterà temi di approfondimento che giorno dopo giorno saranno discussi per trovare un orizzonte comune che metta al primo posto il benessere del nostro comune. Crediamo che l’unione sia la vera forza del civismo territoriale e che ogni lista possa dare il suo contributo ad un piano di cambiamento e di progresso, concreto e adatto al nostro territorio. Cogliamo con entusiasmo l’invito rivoltoci di costruire un alleanza civica più ampia e competitiva delle attuali e ci mettiamo a disposizione di questo intelligente obiettivo.

In un futuro prossimo inaugureremo le nostre prime iniziative e metteremo in discussione progetti reali con tutte le realtà coinvolte".